Prezydent Andrzej Duda rozwodzi się z żoną Agatą?! To pytanie, za anonimowymi "mieszkańcami Krakowa" powtarza jeden portali. Dziennikarze zapytali o prawdziwość tych plotek w piśmie do kancelarii prezydenta. Odpowiedział Marek Magierowski, rzecznik prezydenta.

Co napisał w swojej odpowiedzi?

To kolejna plotka dotycząca Pary Prezydenckiej, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Kancelaria nie będzie się w ogóle odnosić do tego rodzaju pogłosek - ani teraz, ani w przyszłości - skomentował rzecznik prezydenta.

O kryzysie w związku Agaty i Andrzeja Dudy plotkuje się już od kilku tygodni. Media zastanawiają się, dlaczego pierwsza dama nie chce komentować m.in. planów rządu w sprawie zaostrzenia ustawy aborcyjnej, przeciwko czemu protestują środowiska polityczne, kobiety oraz gwiazdy - nie tylko polskie, bo także aktorki Mila Jovovich czy Charlotte Gainsburg wspierają walczące Polki. Anja Rubik nawet zwróciła się do prezydenta Dudy z pytaniem, co by zrobił, gdyby zgwałcono jego córkę i ta zaszłaby w ciążę. Politolodzy i medioznawcy twierdzą, że Agata Duda nie zgadza się z decyzjami męża, dlatego jest coraz bardziej zdystansowana i wycofana z życia publicznego. Wielu wskazuje, że bardzo wymowne było puste krzesło obok prezydenta podczas niedzielnych uroczystości upamiętniających katastrofę smoleńską.

Nowe: Co prezydent Duda robi o 2 w nocy?! Wysyła selfie dziewczynom z Twittera...

Zobacz także

Od dawna mówi się o tym, że Agata Duda i jej rodzina ma zupełnie inne spojrzenie na politykę niż Andrzej Duda. Kornhauserowie to krakowska inteligencja, w której dominują poglądy lewicowe.

Agata Duda nie może pogodzić się z tym, co robi jej mąż, że ułaskawił Kamińskiego, że nie zaprzysiągł sędziów, że narusza konstytucję i nie ma ochoty występować u jego boku - komentowała we wtorkowej audycji porannej w radiu Tok FM publicystka Renata Kim, podkreślając, że jest to jej prywatna opinia.