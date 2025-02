Agata ze "ŚOPW" nagle ogłosiła radosne wieści. Już tego nie ukrywa

Agata Miechowska była uczestniczką 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Choć w reality show stacji TVN nie odnalazła wymarzonego męża, to jednak zyskała sporą popularność wśród widzów, z którymi do dziś chętnie dzieli się swoim życiem za pośrednictwem Instagrama. Właśnie w tym miejscu Agata ostatnio przekazała wspaniałą wiadomość. Ma ogromne powody do radości!