Sylwestrowe imprezy TVP i Polsatu już za nami, ale w sieci wciąż mówi się o wydarzeniach z poprzedniego wieczora. Nie w sposób ominąć zdarzeń, jakie miały miejsce podczas występu Dawida Kwiatkowskiego.

Wyznaniem miłości i przeprosiny podczas występu Dawida Kwiatkowskiego

Ostatnia noc 2023 roku każdemu upłynęła zupełnie inaczej - jedni bawili się w gronie przyjaciół, inni wybrali się na sylwestrowe bale, a jeszcze inni postanowili zasiąść przed odbiornikami, czy nawet osobiście udać się na miejsce, by obejrzeć największe imprezy w kraju organizowane przez Polsat i TVP.

Obie stacje zarezerwowały na ten wieczór największe gwiazdy, które wraz z widownią odliczały do powitania 2024 roku. Wśród wokalistek i wokalistów, których wysłuchaliśmy w Polsacie na "Sylwestrowej Mocy Przebojów", znalazł się Dawid Kwiatkowski. Co więcej, podczas jego występu doszło do zaskakującej sytuacji, która z pewnością na długo zapadnie mu w pamięci.

Dawid Kwiatkowski Niemiec/AKPA

Za każdym razem dla Dawida odliczanie do nowego roku jest o tyle wyjątkowe, że w zasadzie odlicza on do swoich urodzin, ponieważ obchodzi je 1 stycznia. Tym razem skończył 28 lat, co oczywiście nie mogło przejść bez echa. Po wykonaniu kilku utworów na scenie nieoczekiwanie pojawił się brat wokalisty! Wręczył mu bukiet czerwonych róż, a następnie wspólnie wykonali utwór "Café de Paris".

Kocham cię - powiedział Dawid krótko do brata.

Dawid Kwiatkowski Niemiec/AKPA

Korzystając z okazji 28-latek postanowił zwrócić się bezpośrednio do mamy... przepraszając ją, że 28 lat temu nie mogła oddać się zabawie sylwestrowej.

Mamo, przepraszam za sylwestra 28 lat temu, ale chyba nie żałujesz

Wystąpienie z bratem było dla Dawida bardzo emocjonalną chwilą. Chociaż całe zajście odbiło się sporym echem, wielu i tak zastanawia się, czy aby to Doda nie przyćmiła wszystkich na Sylwestrze Polsatu.

Dawid Kwiatkowski AKPA