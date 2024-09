Gdy tylko "Rodzinka.pl" pojawiła się na ekranach telewizorów fani z zapartym tchem czekali na kolejne odcinki serialu o rodzinie Boskich. Dzięki tej produkcji widzowie mogli bardziej poznać aktorów, między innymi: Macieja Musiała, Tomasza Karolaka, Julię Wieniawę, Małgorzatę Kożuchowską czy Adama Zdrójkowskiego. Niestety po kilku latach "Rodzinka.pl" zniknęła z anteny, ale jak się okazuje już niebawem rodzina Boskich ponownie zawita na ekranach widzów! Adam Zdrójkowski zdradził szczegóły.

Od pewnego czasu spekulowano, że kultowy serial "TVP" powróci w końcu na ekrany. Teraz okazuje się to pewne, a fani już mogą czekać na premierę pierwszego odcinka nowej serii "Rodzinki.pl". Okazuje się, że perypetie rodziny Boskich będą miały swoją kontynuację, a stanie się to już niebawem. Widzowie pokochali ten format za autentyczność oraz szczerość w przekazie, a także za pokazanie realnych problemów typowej, polskiej rodziny. Teraz w rozmowie z Pomponikiem Adam Zdrójkowski, czyli jeden z synów Boskich zdradził wszystkie szczegóły odnośnie nowej serii "Rodzinki.pl".Kiedy rozpoczną się nagrania nowego sezonu produkcji?

Wczoraj rozmawiałem z producentem Rodzinki i temat nadal jest aktualny. Najprawdopodobniej od stycznia będziemy wchodzić na plan. Pierwsze kroki zostały podjęte, ale jeszcze nie jakieś konkretne. Ogólnie rzecz ujmując, wszyscy wiemy, że ma się to wydarzyć, ale jeszcze nie było szczegółowych rozmów czy spotkania z całą ekipą, żeby omówić kwestie formalne. Na razie jest to w sferze domysłów. W każdej legendzie jest ziarnko prawdy i z tą też tak jest

Już kilka miesięcy wcześniej spekulowano o powrocie kultowego serialu i wówczas Julia Wieniawa wyjawiła przed naszą kamerą: