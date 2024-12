Od paru tygodni stacja Polsat informuje swoich fanów o kolejnych gwiazdach, które wystąpią na tegorocznym sylwestrze w Toruniu. Nie zabraknie znanych nazwisk, które umilą sylwestrową noc.

Oskar Cyms wystąpi na "Sylwestrowej Mocy Przebojów 2024"

Tegoroczna impreza Polsatu kończąca stary rok i rozpoczynająca nowy odbędzie się w centralnej części województwa kujawsko-pomorskiego. Osoby, które nie dotrą na wydarzenie, będą mogły obejrzeć całość imprezy na Polsacie. Kto wystąpi na "Sylwestrowej Mocy Przebojów 2024" w Toruniu? Nie zabraknie takich gwiazd jak:

Najnowszym nabytkiem polsatowej sceny jest właśnie sam Oskar Cyms, który ostatnimi czasy zachwyca swoim głosem publiczność w całym kraju. Cyms w rozmowie z Polsatem wspomniał ubiegłorocznego sylwestra stacji, w którym również brał udział.

Bawili się niesamowicie! Mam nadzieję, że i w tym roku tak będzie - powiedział w rozmowie z Polsatem Oskar Cyms.

To będzie wyjątkowe wydarzenie dla tej młodej gwiazdy polskiej sceny muzycznej, gdyż Toruń leży nieopodal jego rodzinnej miejscowości Nowe. Jak wyjawił sam Oskar, na wydarzeniu pojawi się zapewne również jego rodzina. Muzyk zapytany o życzenia noworoczne, skromnie odpowiedział:

Zdrowia, radości i dobrych ludzi wokół. Żeby wszystko szło do przodu.

Sylwestrowa Moc Przebojów, organizowana przez Telewizję Polsat, odbywa się w tym roku w wyjątkowym miejscu - na Rynku Staromiejskim w Toruniu. To właśnie tam, w otoczeniu pięknych zabytków, w sercu kopernikańskiego miasta, stanęła scena, na której 31 grudnia wielkie muzyczne gwiazdy powitają z widzami i publicznością Nowy Rok 2025. -poinformował Polsat.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 20.00 i będzie można zobaczyć je na Rynku Staromiejskim w Toruniu, a także przed telewizorami.

Kim jest Oskar Cyms?

Oskar Cyms to polski piosenkarz i autor tekstów, urodzony 26 lipca 2000 roku w Nowe, w województwie kujawsko-pomorskim. Muzyk już od najmłodszych lat interesował się muzyką, uczęszczając na zajęcia chóru. Jego pierwsze prace niezwiązane były z muzyką, gdyż pracował m.in. w drogerii, na infolinii szczepionkowej oraz zbierając winogrona we Francji!

Cyms zyskał popularność dzięki piosence "My Girl", która znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu "365 dni: Ten Dzień". Jego inne znane utwory to m.in. "Cały czas", "Daj mi znać", "Niech mówią" oraz "Na niebie". W 2023 roku zwyciężył w 18. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W sierpniu 2024 roku zdobył Bursztynowego Słowika na "Top Of The Top Sopot Festival", co umocniło jego pozycję na polskiej scenie muzycznej.

Oskar jest aktywny w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się swoją twórczością i fragmentami życia codziennego. Nie wiele jednak wiadomo o życiu prywatnym muzyka. Czy Oskar Cyms ma dziewczynę? W programie u Kuby Wojewódzkiego zdradził, że jego serce jest zajęte, nie podając jednak szczegółów. Przed rozpoczęciem kariery muzycznej występował na ulicach Sopotu, zdobywając doświadczenie sceniczne i zyskując pierwszych fanów. Oskar Cyms to utalentowany artysta młodego pokolenia, który swoją pracą i pasją zdobywa coraz większe uznanie w Polsce.

