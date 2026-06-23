W kwietniu br. Maria Jeleniewska i Kuba Nowosiński ogłosili rozstanie. Para potwierdzila wcześniej krążące plotki, że po pięciu wspólnych latach zakończyli swój związek. Po rozstaniu do sieci trafiły gorzkie wpisy, a internauci z pewnością zaczęli się zastanawiać, jak dziś wygląda relacja Jeleniewskiej i Nowosińskiego, którzy jesczcze niedawno zapewniali, że rozstają się "w zgodzie i wzajemnym szacunku". Teraz reporterka Party.pl rozmawiała z Nowosińkim. Co powiedział przed kamerą?

Nowosiński wypalił ws. relacji z Jeleniewską

Maria Jeleniewska i Kuba Nowosiński przez pięć lat twozyli jedną z najpopularniejszych par w sieci. Internauci już od jakiegoś czasu zastanawiali się, czy w ich związku pojawił się kryzys, jednak sami zainteresowani demntowali plotki na swój temat. Niestety niedługo później para rozstała się. Zaraz po opublikowaniu oświadczenia były partner Jeleniewskiej ujawnił powód ich rozstania, z kolei Jeleniewska zdobyła się na wymowny gest w sieci. Niedawno Nowosiński znów wspominał o Jeleniewskiej i ujawnił, co chciał zrobić, gdy byli jeszcze parą.

Teraz reporterka Party.pl zapytała Kubę Nowosińskiego, jak wygląda jego relacja z Marią Jeleniewską po rozstaniu.

Ciężko mi powiedzieć bo relacji tak naprawdę nie ma, nie mamy ze sobą kontaktu. Chyba każdy widzi, co się dzieje w internecie podsumował Nowosiński.

Nowosiński ujawnił również, dlaczego zdradził publicznie, że chciał się oświadczyć byłej ukochanej.

Zamiar był taki żeby pokazać ludziom, że życie jest bardzo przewrotne

Co jeszcze powiedział nam były partner Marii Jeleniewskiej? Więcej w naszym materiale wideo.

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