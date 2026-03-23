Gdy na początku roku fani prowadzącej "The Traitors" spekulowali o kryzysie w jej związku z Bartoszem Młodystachem, gwiazda TVN nie zamierzała komentować sprawy. Wszystko zmieniło się w połowie lutego. Malwina Wędzikowska potwierdziła rozstanie z partnerem. Teraz w rozmowie z Party.pl zdradziła czy nadal utrzymują kontakt. Zamierzają do siebie wrócić?

Malwina Wędzikowska i Bartosz Młodystach przez długi czas uchodzili za jedną z najbardziej zgranych par w polskim show-biznesie. Gdy ukochany gwiazdy TVN nagle przestał pojawiać się w jej mediach społecznościowych fani prowadzącej "The Traitors" zaczęli zasypywać ją pytaniami, czy para się rozstała. Ostatecznie w połowie lutego br. Malwina Wędzikowska potwierdziła, że jej związek z Bartoszem Młodystachem to już przeszłość.

Jest to fakt, myśmy się z Bartkiem rozstali dawno temu, wydaje mi się, że to jest dawno temu, biorąc pod uwagę staż naszej relacji - wyznała w połowie lutego br. w rozmowie z Plejadą Malwina Wędzikowska.

Podczas najnowszej rozmowy z Party.pl Malwina Wędzikowska odniosła się do ostatniej afery w "The Traitors" oraz zabrała głos ws. swojego byłego partnera.

Relacje są bardzo dobre - wyznała w rozmowie z Party.pl Malwina Wędzikowska

W rozmowie z naszą reporterką Malwina Wędzikowska wyznała, że Bartosz Młodystach zawsze był dla niej osobą, która wspierała ją nawet w najtrudniejszych momentach.

Bartek wspierał mnie psychicznie, kiedy Ibu (pies gwiazdy TVN przyp. red.) umierała, kiedy ratowaliśmy jej życie, akurat tej nocy bardzo intensywnie wymieniałam korespondencję z nim, więc był blisko mnie i pokochał tego pieska. Jesteśmy umówieni, że będzie mi pomagał - przyznała w rozmowie z Party.pl Malwina Wędzikowska.

