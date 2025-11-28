Natalia Niemen, córka Czesława Niemena, już od lat zachwyca swoim głosem i błyszczy na polskiej scenie muzycznej. Prywatnie artystka spełnia się w roli mamy, a od jakiegoś czasu jest singielką. Media donosiły, że po ponad dwudziestu latach Natalia Niemen rozstała się ze swoim mężem. I chociaż na początku piosenkarka bardzo ciepło wypowiadała się na jego temat to dziś nie ukrywa już do niego żalu.

Natalia Niemen ujawnia powody rozstania z mężem

Już jest najnowszy odcinek programu Joanny Racewicz "Własnym głosem". Do tej pory dziennikarka przeprowadziła poruszające rozmowy m.in. z Urszulą Dudziak, Ewą Bem czy z Iwoną Pavlović, która nie wytrzymała i popłakała się podczas wywiadu. Teraz Joanna Racewicz zaprosiła do studia Natalię Niemen. Artystka szczerze odpowiedziała na pytania dotyczące jej życia prywatnego. Przed kamerą zabrała głos ws. byłego męża i ujawniła, dlaczego zaczęła głośno mówić o tym, co działo się w ich małżeństwie.

Ponieważ mój były mąż zdecydował się mówić publicznie pół roku temu o naszym rozejściu, mówić publicznie nieprawdziwe rzeczy na mój temat ja zdecydowałam się mówić o nim. Nie pozwolę, żeby moje dobre imię było gnojone. Mam na myśli Mateusza i jego rodzinę oraz zbory protestanckie w Polsce wyznała Natalia Niemen.

Na pytanie Joanny Racewicz, czy jej były mąż jest narcyzem Natalia Niemen wymownie się uśmiechnęła po czym dodała:

To jest plaga. Teraz ja nie wiem, czy istnieje jakikolwiek mężczyzna, który nie ma zaburzenia narcystycznego. (...) Taka jest przewrotność w dzisiejszych czasach, że takie kobiety jak ja - tych kobiet jest naprawdę multum, ja mam przyjaciółki, koleżanki, znajome wszechświat mi stawia takie kobiety - jestem przerażona. Ja się kulę w sobie bo co z kolejną gadam to książkowy narcyz. W Polsce terapeuci jeszcze nie do końca radzą sobie z tym problemem i takie kobiety jak ja chcąc nie chcąc, a nie chcąc musiały stać się specjalistkami od tego zaburzenia komentowała artystka.

