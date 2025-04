Mateusz Krzyżanowski, szerzej znany jako Mini Majk, zasłynął dzięki udziałowi w produkcjach tworzonych przez Ekipę Karola "Friza" Wiśniewskiego. Choć dziś nie jest już częścią tej grupy, wciąż wzbudza ogromne zainteresowanie w sieci. Po głośnym zakończeniu związku z Pauliną Kozłowską, związał się z Atą Postek - uczestniczką programu "Hotel Paradise". Jednak wczoraj media obiegła wiadomość, że para zakończyła swoją relację. Przed naszą kamerą Ata otworzyła się i opowiedziała o kulisach rozstania, zdradzając, co naprawdę doprowadziło do końca ich miłości.

Mini Majk i Ata Postek nie są już razem. Co się stało?

Mini Majk i Ata Postek oficjalnie potwierdzili rozstanie. Choć ich relacja wydawała się bliska i pełna wzajemnego wsparcia, związek nie przetrwał próby czasu i... internetu. Przed naszą kamerą Ata otworzyła się na temat powodów zakończenia tej relacji. Jak przyznała, z początku mocno się wspierali.

Majki odżył, bo nabrał takiej siły, że może, że jest normalnym facetem i wszystko może osiągnąć - przyznała Ata.

Jednak sytuacja szybko się zmieniła, gdy do gry wkroczył hejt w sieci.

Nie Majka, tylko mnie zaczęto atakować, że jestem winna kasy, że jestem winna fejmu. To jest w ogóle skandal – mówiła emocjonalnie Ata.

Wspomniała również o tym, jak bardzo komentarze wpłynęły na jej psychikę: "Dostałam wręcz załamania, bo myślałam, że jestem silna, że mnie takie coś nie ruszy, ale jednak jak było tego tak tyle, to mnie to tak dotknęło, że ja już po prostu się odcięłam od wszystkiego". Decyzja o rozstaniu nie była nagła. Jak wyznała: "Majki ma dużo rzeczy nieprzerobionych i tego nie dźwignął". Dlatego wspólnie ustalili, że lepiej będą się czuć w relacji koleżeńskiej. A co jeszcze Ata zdradziła przed naszą kamerą? Przekonajcie się sami, oglądając wideo!

