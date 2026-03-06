Nicol Pniewska zyskała na medialnym rozgłosie między innymi dzięki eksponowanemu w mediach społecznościowych oraz na wydarzeniach branżowych związkowi z Allanem Krupą. Para zakończyła swoją relację równo rok temu, choć jak widać, szeroko komentowane rozstanie wciąż jest tematem rozmów młodej influencerki. Jak z perspektywy czasu patrzy na swoją byłą relację z synem Edyty Górniak?

Nicol Pniewska szczerze o związku z Allanem Krupą

Nicol Pniewska zdobyła się na kolejny krok w swojej karierze, biorąc udział w najnowszym sezonie "Królowej przetrwania". Młoda gwiazda udzieliła nam wywiadu podczas konferencji promującej telewizyjne show. W rozmowie nie zabrakło tematu jej byłego związku z Allanem Krupą, który zakończył się medialnym konfliktem z udziałem zarówno ojca Nicol, jak i samej Edyty Górniak. Zapytana przez dziennikarkę, czy teraz żałuje publicznego eksponowania swojej relacji, influencerka odpowiedziała:

Ja w życiu niczego nie żałuję i staram się nie żałować, bo uważam, że wszystko wszystkiego uczy. Natomiast uważam, że to zostało źle rozegrane. I wydaje mi się, że to wszystko mogło naprawdę polubownie i fajnie wyjść, ale są niektóre osoby, którym bardzo zależy na tym, żeby to o nich mówiono, więc to trzeba po prostu już przełknąć jakoś.

Nie był to jednak jedyny raz, kiedy Pniewska wypowiedziała się na temat swojej byłej relacji. W pierwszym odcinku "Królowej przetrwania" wprost wspomniała też o Edycie Górniak.

Nicol Pniewska o konflikcie z Allanem Krupą i Edytą Górniak

W pierwszym docinku "Królowej przetrwania" Nicol podczas jednej z integrujących uczestniczki rozmów przy wspólnym posiłku postanowiła otwarcie wypowiedzieć się na temat swojefo związku z Allanem Krupą oraz medialnej afery, która wybuchła wokół jego zakończenia. Przyznała, że źródłem konfliktu miała być Edyta Górniak, która zarzuciła ojcu Nicol niestosowne zachowanie wobec całej sytuacji.

Według pani Edyty mój tata zabrał prywatność moją i Allana, i próbuje się wybić na dramie swoich dzieci powiedziała w programie Nicol.

