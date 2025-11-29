Rozpad długoletniego związku Natalii Niemen wciąż odbija się echem w jej życiu. W programie „Własnym głosem” Joanny Racewicz dla Party.pl, córka Czesława Niemena otworzyła się na temat relacji z byłym mężem Mateuszem i nie ukrywała bólu oraz rozczarowania. Jak przyznała, nie zamierza dłużej milczeć, gdy podważane jest jej dobre imię. Artystka ujawniła też, że były partner miał posługiwać się insynuacjami dotyczącymi jej zdrowia psychicznego.

Natalia Niemen o byłym mężu: "Opowiada o mnie kłamstwa"

Natalia Niemen nie ukrywa żalu do byłego męża. Ich małżeństwo trwało ponad dwie dekady. W poruszającym wywiadzie z Joanną Racewicz, córka Czesława Niemena poruszyła trudny temat swojego związku: "Nie pozwolę, żeby moje dobre imię było gnojone. Mam na myśli Mateusza i jego rodzinę oraz zbory protestanckie w Polsce" - mówiła.

W programie "Własnym głosem", Natalia Niemen wyznała, że potrafiła kochać, dlatego nie może zrozumieć tego, co zrobił jej były mąż:

Tym bardziej jest mi przykro, że mój były mąż opowiada o mnie kłamstwa, na przykład robi mi żółte papiery, bardzo subtelnie, też pierwszy raz o tym mówię, ale wiele kobiet też to słyszy (...).

Dodała, że były partner wykorzystywał nawet jej problemy ze zdrowiem psychicznym:

Ja mam depresję, leczę się skutecznie, więc mój były mąż o tym wie, więc to są takie piaskowe naboje, spróbować czy to ją dotknie, jej to już nie dotyka, ale wiele kobiet, które nas ogląda, łezka się w oku zakręci: ''Boże, ja mam tak samo'', bo oni tak bardzo często robią.

Fragment rozmowy z Natalią Niemen znajdziecie powyżej. Natomiast poniżej znajduje się link do całej rozmowy.

Zobacz także: