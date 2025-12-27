Jay Dąbrowski zdobył rozpoznawalność i sympatię widzów udziałem w piątej edycji "Hotelu Paradise". Na planie programu poznał Elizę Milewską, z którą stworzył relację również poza murami hotelu. Niestety ten związek ostatecznie nie przetrwał, a Jay ujawnił, czy udało mu się ponownie znaleźć miłość.

Jay Dąbrowski ma partnerkę?

Jay Dąbrowski dał się poznać widzom jako uczestnik piątej edycji "Hotelu Paradise", gdzie szybko stworzył parę z Elizą Milewską. Choć między nimi już na początku pojawiła się wyraźna chemia, ostatecznie nie znaleźli się w finale. Odpadli tuż przed ostatnim etapem programu, co wywołało spore kontrowersje wśród widzów.

Po zakończeniu nagrań Jay Dąbrowski i Eliza Milewska kontynuowali relację romantyczną i zamieszkali razem. Kiedy wydawało się, że w ich życiu wszystko układa się jak najlepiej, w 2024 roku oficjalnie ogłosili rozstanie. Teraz Jay ujawnił przed naszą kamerą, czy jego serce zdążyło już znaleźć nową właścicielkę.

Moje serce jest zajęte przez moją mamę i moją siostrę. Sam nie wiem, czy jestem otwarty. Po prostu byłem całe życie sam. Miałem ten związek, który mnie wziął do Polski i strasznie się dostosowałem do tego związku. Po tym związku dzięki Bogu się nie zatraciłem i wróciłem do tego Jaya z wcześniej, który jest strasznie aspołeczny. (...) Jest to męczące być ze mną wyznał.

Całość rozmowy dostępna jest w naszym wideo.

