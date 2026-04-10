Kamil Nożyński jest ojcem dwóch synów. Jak wyznał w rozmowie przed naszą kamerą, rozstanie z ich matką było dla niego trudnym doświadczeniem, a ich relacje przez długi czas nie układały się najlepiej. Dziś oboje starają się utrzymywać poprawny kontakt ze względu na dobro dzieci, choć jak przyznał - nie zawsze było łatwo. Był nawet moment, w którym samodzielnie zajmował się wychowaniem synów.

Kamil Nożyński wspomina trudne rozstanie z matką swoich dzieci

Kamil Nożyński przez lata starał się chronić swoje życie prywatne i rzadko dzielił się szczegółami na temat relacji czy rodziny. Wiadomo jednak, że z byłą partnerką doczekał się dwóch synów, którzy - jak sam podkreśla - są dla niego najważniejsi. Choć ich związek ostatecznie się zakończył, doświadczenie ojcostwa oraz wspólne przeżycia na długo pozostały dla niego fundamentem i ważnym punktem odniesienia w życiu.

Obecnie aktor bierze udział w programie "Taniec z Gwiazdami", gdzie u boku Izabeli Skierskiej pokazuje się widzom także z bardziej osobistej strony. To właśnie udział w show sprawił, że zaczął się bardziej otwierać i dzielić refleksjami na temat swojego życia prywatnego. W rozmowie z naszą reporterką uchylił rąbka tajemnicy na temat relacji, jaka łączy go z byłą partnerką i matką swoich dzieci.

Mieliśmy bardzo ciężkie rozstanie a dzieci przez pewien czas sam wychowywałem. No ale stwierdziliśmy po prostu obydwoje, że dla dzieci warto żyć w zgodzie, bo dzieci na tym korzystają i tak się po prostu stało wyznał.

Zobacz także: