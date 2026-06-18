Nowosiński znów wspomina o Jeleniewskiej. Nie do wiary, co planował
Maria Jeleniewska i Kuba Nowosiński nie są już razem. Choć od ogłoszenia rozstania minęło już trochę czasu, temat wciąż budzi emocje. Tym razem były partner influencerki opublikował w sieci nowe nagranie o zmianach w swoim życiu. Padły zaskakujące słowa. Nie uwierzycie, co publicznie ujawnił.
Maria Jeleniewska i Kuba Nowosiński przez kilka lat tworzyli jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim internecie. Jeszcze niedawno wspólnie pojawiali się na nagraniach, a influencer regularnie wspierał ukochaną podczas jej udziału w "Tańcu z Gwiazdami", kibicując jej również z widowni. W kwietniu para oficjalnie potwierdziła jednak zakończenie swojego związku, podkreślając, że rozstają się w zgodzie i z szacunkiem. Od momentu ogłoszenia rozstania ich aktywność w mediach społecznościowych jest bacznie obserwowana przez fanów. Internauci regularnie doszukują się ukrytych znaczeń w publikowanych przez nich filmach, wpisach i komentarzach. Nowe nagranie influencera wywołało lawinę komentarzy.
Kuba Nowosiński zaskoczył wyznaniem: "Jeszcze niedawno planowałem oświadczyny"
Były partner Marii Jeleniewskiej zabiera głos w mediach i komentuje rozstanie. Na najnowszym nagraniu, które zamieścił na TikToku, ponownie odniósł się do relacji z influencerką. Wspomniał o zmianach, jakie zaszły w jego życiu po zakończeniu wieloletniego związku. Przy okazji wyjawił również, że snuł poważne plany na przyszłość i nawet rozważał oświadczyny.
Za mocno przejmujemy się życiem, które przecież może odwrócić się o 180° w dowolnym momencie. Jeszcze niedawno planowałem oświadczyny, a teraz odpowiadam na pytania o ulubiony kolor. Im mniej się przejmujesz, tym bardziej żyjesz - przestań zamartwiać się tym, na co i tak nie masz wpływu
Kuba Nowosiński zasypany komentarzami. Zdania są mocno podzielone
Publikacja byłego partnera Marii Jeleniewskiej odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych. Pod nagraniem Nowosińskiego nie zabrakło słów wsparcia.
Zgadzam się. Za bardzo się przejmujemy, trzymaj się
Będzie dobrze
Potrzebowałam to usłyszeć
Nie wszystkie komentarze były jednak pozytywne. Influencer otrzymał także kilka gorzkich słów ze strony internautów.
A ten dalej... Nie poddaje się
Robią cyrk z tego rozstania. Niby dorośli ludzie...
Warto podkreślić, że nie tylko Kuba Nowosiński publikuje treści o związku. Ostatnio Maria Jeleniewska zdobyła się na wymowny gest w sieci i polubiła komentarz jednej z internautek, która twierdziła, że "lepiej być samemu, niż z byle kim".
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