Maria Jeleniewska i Kuba Nowosiński przez kilka lat tworzyli jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim internecie. Jeszcze niedawno wspólnie pojawiali się na nagraniach, a influencer regularnie wspierał ukochaną podczas jej udziału w "Tańcu z Gwiazdami", kibicując jej również z widowni. W kwietniu para oficjalnie potwierdziła jednak zakończenie swojego związku, podkreślając, że rozstają się w zgodzie i z szacunkiem. Od momentu ogłoszenia rozstania ich aktywność w mediach społecznościowych jest bacznie obserwowana przez fanów. Internauci regularnie doszukują się ukrytych znaczeń w publikowanych przez nich filmach, wpisach i komentarzach. Nowe nagranie influencera wywołało lawinę komentarzy.

Kuba Nowosiński zaskoczył wyznaniem: "Jeszcze niedawno planowałem oświadczyny"

Były partner Marii Jeleniewskiej zabiera głos w mediach i komentuje rozstanie. Na najnowszym nagraniu, które zamieścił na TikToku, ponownie odniósł się do relacji z influencerką. Wspomniał o zmianach, jakie zaszły w jego życiu po zakończeniu wieloletniego związku. Przy okazji wyjawił również, że snuł poważne plany na przyszłość i nawet rozważał oświadczyny.

Za mocno przejmujemy się życiem, które przecież może odwrócić się o 180° w dowolnym momencie. Jeszcze niedawno planowałem oświadczyny, a teraz odpowiadam na pytania o ulubiony kolor. Im mniej się przejmujesz, tym bardziej żyjesz - przestań zamartwiać się tym, na co i tak nie masz wpływu czytamy w opisie nagrania.

Kuba Nowosiński zasypany komentarzami. Zdania są mocno podzielone

Publikacja byłego partnera Marii Jeleniewskiej odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych. Pod nagraniem Nowosińskiego nie zabrakło słów wsparcia.

Zgadzam się. Za bardzo się przejmujemy, trzymaj się czytamy.

Będzie dobrze napisała jedna z internautek.

Potrzebowałam to usłyszeć brzmi kolejny komentarz.

Nie wszystkie komentarze były jednak pozytywne. Influencer otrzymał także kilka gorzkich słów ze strony internautów.

A ten dalej... Nie poddaje się czytamy.

Robią cyrk z tego rozstania. Niby dorośli ludzie... napisała internautka.

Warto podkreślić, że nie tylko Kuba Nowosiński publikuje treści o związku. Ostatnio Maria Jeleniewska zdobyła się na wymowny gest w sieci i polubiła komentarz jednej z internautek, która twierdziła, że "lepiej być samemu, niż z byle kim".

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