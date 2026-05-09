W połowie kwietnia 2026 roku Marcin Prokop i Maria Prażuch-Prokop przekazali w mediach społecznościowych, że ich małżeństwo się zakończyło. Prezenter "Dzień Dobry TVN" i joginka opublikowali na Instagramie wspólne zdjęcie i krótkie oświadczenie, w którym podkreślili, że rozstanie przebiega w spokojnej atmosferze, a ich relacja dalej opiera się na szacunku. Najmocniejszy akcent postawili na rodzicielstwo i to, że pomimo zakończenia małżeństwa postanawiają pozostać w przyjacielskich stosunkach ze względu na dobro córki. Chwilę później internet zaczął dopisywać do tej historii własne scenariusze. W tle pojawiły się też plotki romansie Marcina Prokopa ze znaną artystą - Mery Spolsky.

Mery Spolsky ujawnia prawdę o Marcinie Prokopie. Co ich łączy?

We wtorek 14 kwietnia 2026 Marcin Prokop i Maria Prażuch-Prokop zaskoczyli wszystkich wymownym instagramowym postem. Para potwierdziła rozstanie po ponad 20 latach małżeństwa. W komunikacie dziennikarz i joginka jasno zaznaczyli, że nie zamierzają prowadzić publicznych rozliczeń ani tłumaczyć każdego kroku.

Niedługo po po publikacji oświadczenia w sieci zawrzało. Zaczęły też krążyć sugestie o romansie Marcina Prokopa z Mery Spolsky. Artystka szybko zareagowała, publikując na TikToku nagranie, w którym odniosła się do krążących doniesień i dała do zrozumienia, że nie ma w nich prawdy. Teraz w rozmowie z Party.pl wokalistka postanowiła zdradzić, co tak naprawdę łączy ją z Marcinem Prokopem.

Pewnie tak jak i Marcinowi czytało nam się to z dużym uśmiechem, bo my mieliśmy okazję razem nie dość, że współpracować w jego profesji, czyli byłam współprowadzącą Fryderyków czy Sopotu i Marcin mnie wtedy bardzo dużo nauczył, ale też on się udzielił trochę w moim świecie, bo zagrał w klipie do Polskich Chłopaków, więc znamy się. - wyznała w rozmowie z Party.pl Mery Spolsky.

Mery Spolsky nagle nawiązała też do byłej żony Marcina Prokopa, Marii Prażuch-Prokop, która nie zamierza zmieniać nazwiska po rozwodzie.

Informacje o jakimś romansie nas bardzo rozbawiły i myślę, że może dlatego, bo mam na imię jak była żona Prokopa - dodała.

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze zdradziła nam Mery Spolsky.

Zobacz także:

Była żona Marcina Prokopa jest już w nowej relacji? Szybko odpowiedziała

Burza po słowach byłej żony Marcina Prokopa. Musiała się tłumaczyć