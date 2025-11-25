Jay i Eliza poznali się w 5. edycji "Hotelu Paradise". To właśnie tam, w rajskiej willi w Panamie, ich relacja zaczęła się rozwijać na oczach widzów. Po zakończeniu przygody w programie postanowili kontynuować swój związek. Jay i Eliza nawet zamieszkali razem oraz pokazywali wspólne życie w social mediach. Chętnie również razem podróżowali i wydawało się, że jest to miłość aż po grób.

Niestety w maju 2024 roku niespodziewanie dowiedzieliśmy się o ich rozstaniu. Byli partnerzy opublikowali wówczas osobne oświadczenia w swoich mediach społecznościowych. Jay nie ukrywał swojego ogromnego bólu w związku z rozstaniem z Elizą, jednak żadne z nich tak naprawdę nie ujawniło w pełni, co ich poróżniło. Teraz Jay uchylił nam rąbka tajemnicy na ten temat.

Dlaczego Jay i Eliza z "Hotelu Paradise" się rozstali?

W rozmowie z naszą repoterką Angeliką Bielską, Jay dał do zrozumienia, że po prostu jego wizja życia różniła się od tej, którą miała Eliza.

Byliśmy na tych samych falach, ale rozwijaliśmy się w innym kierunku - przyznał Jay

W dalszej części rozmowy Jay uchylił nieco więcej szczegółów na ten temat. Uczestnik "Hotelu Paradise" zabrał również głos ws. plotek o rzekomych zdradach, jakie miały pojawić się podczas jego relacji z Elizą. Wszystkich szczegółów na ten temat dowiecie się z naszego wideo powyżej.

Z kolei cały wywiad jest dostępny na naszym kanale Youtube - link poniżej.

