Iwona Pavlović szczerze o swoim drugim mężu i początkach miłości, która trwa już prawie dwie dekady. W szczerej rozmowie z Joanną Racewicz w programie "Własnym głosem", jurorka "Tańca z Gwiazdami" wyznała:

Ja po prostu zakochałam się jak taka naprawdę 18-latka w głosie, ja straciłam rozum

Nawiązując to faktu, że była wówczas w małżeństwie, dodała:

To już było rozbite, bo moim zdaniem, i to będę zawsze mówiła, że jeżeli w związku jest dobrze, to nikt nie wejdzie w ten związek.

Iwona Pavlović o drugim mężu

Iwona Pavlović była daleka od oceny miłości Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza, ponieważ przed laty, sama znalazła się w podobnej sytuacji, gdzie była mocno oceniana przez miłosne wybory. Od 2009 roku jest w związku małżeńskim z Wojciechem Oświęcimskim. Kiedy się poznali, oboje byli w małżeństwach.

Ja po prostu zakochałam się jak taka naprawdę 18-latka w głosie, ja straciłam rozum. Ja się śmieję, jak ktoś kocha to nie myśli. Nie myśli logicznie, nie myśli nad niczym, dla mnie to było jak obuch. Coś tak w tym głosie było niesamowitego, a potem jeszcze przyjechał, jak ja go zobaczyłam to po prostu... Oczywiście, że rozum mi mówił: ''Pionizuj się kobieto, masz męża'' ale wiesz to jest jakieś silniejsze ode mnie. Widocznie tak miało być, bo jesteśmy razem 20 lat, więc coś jest na rzeczy.

Czy Iwona Pavlović rozbiła małżeństwo?

W rozmowie z Joanną Racewicz, Iwona Pavlović odniosła się do komentarzy, sugerujących, że w przeszłości miała rozbić małżeństwo:

(...) też ktoś powie z boku: ''Rozstała się, ma drugą rodzinę, mądrala, mądrzy się teraz a sama rozbiła''. Nic nie rozbiłam tak naprawdę. To już było rozbite, bo moim zdaniem, i to będę zawsze mówiła, że jeżeli w związku jest dobrze, to nikt nie wejdzie w ten związek. (...) jeżeli jest ogólnie dobrze to tam nie ma szczeliny, żeby ktoś się w ogóle w ten związek wepchał. A jeśli coś kuleje, to jest szczelina i ktoś może wejść. Ja mam nadzieję, że w moim związku z Wojtkiem, nie ma tej szczeliny.

