Łukasz z "Żona dla Polaka" zdradził za dużo? Wyjawił imię swojej faworytki

Łukasz z "Żona dla Polaka" to uczestnik nowego reality-show TVP. Program jest już nagrany. Owiane jest jednak tajemnicą, czy uczestnicy poznali w nim miłość. Niedzielne odcinki zbliżają nas do finału, a my postanowiliśmy zapytać 35-letniego Łukasza, która z dziewczyn po pierwszym odcinku zapadła mu w pamięci i było mu do niej najbliżej? Uczestnik bez zastanowienia zdradził nam jej imię.