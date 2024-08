Joanna Krupa przy okazji nagrań do "Top Model" zabiera swoją córkę do Polski. Modelce zależy, by Asha Leigh znała polską kulturę i dobrze posługiwała się językiem. Gwiazda TVN przy okazji podzieliła się zabawną historią dotyczącą córeczki.

Joanna Krupa o córce: "Coraz bardziej chce mówić po polsku"

Joanna Krupa podróżuje pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, by móc pogodzić życie zawodowe z rodzinnym. Nie może przeprowadzić się do Polski z dzieckiem na dłużej, ponieważ na to nie zgadza się ojciec Ashy. Joanna Krupa nie ukrywa, że chciałaby tego dla siebie i córki.

Modelka od narodzin dziewczynki dba, by Asha była dwujęzyczna. Córeczka modelki coraz śmielej mówi po polsku:

Często mówi po angielsku i myli albo miesza tak jak mama, ale co jest śmieszne, ostatnio byłam na spotkaniu i pani w recepcji się pyta jej czy mówi po angielsku a ona, że nie umie po angielsku, nie rozumie. Lubi też tak z ludźmi się bawić - śmieje się Joanna Krupa.

I dodaje:

Dużą pewność siebie zyskała, by mówić po polsku

