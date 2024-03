Roksana Węgiel w środku nocy opublikowała zaskakujące nagrania. Wokalistka pokazała, co musiała zrobić o tak późnej porze. Nie uwierzycie, gdzie pojechała i o której godzinie wracała do domu. Wygląda na to, że młoda gwiazda ma naprawdę sporo na głowie i ciężko jej znaleźć wolną chwile w trakcie dnia.

Reklama

Roksana Węgiel zaskoczyła nagraniem w środku nocy

Roksana Węgiel to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych gwiazd polskiego show-biznesu. Roxie jako dziecko zaczynała swoją karierę od występów w "The Voice Kids" i dorastała na oczach swoich fanów. Dziś piosenkarka jest już dorosła, a jej kariera i życie prywatne wzbudzają ogromne emocje. Artystka z pewnością nie może narzekać na nudę, a teraz musi łączyć obowiązki związane z muzyką z ostrymi treningami do "Tańca z Gwiazdami". Okazuje się, że Roxie ma tak napięty grafik, że nie ma nawet czasu na wizytę u... fryzjera!

Roksana Węgiel zaskoczyła swoich fanów i w środku nocy pokazała kadry z salonu fryzjerskiego. Okazuje się, że dopiero wtedy znalazła czas na wizytę u fryzjera.

Kiedy nie masz czas zrobić włosów o normalnej godzinie, na szczęście kochany @maksymilian_malarz jest niezawodny o każdej porze napisała Roxie.

Roxie pochwaliła się zdjęciem z wałkami na głowie.

Instagram @roxie_wegiel

Kilkanaście minut później Roksana Węgiel pokazała nagranie z samochodu i zdradziła, że dopiero teraz kończy swój dzień. Jak widać, młoda gwiazda ma naprawdę mocno napięty grafik!

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Niemożliwe, w jakich butach Roxie Węgiel poszła na drogę krzyżową. Stopy bolą na sam widok