Joanna Krupa miała zaledwie 5 lat, gdy wyjechała razem z mamą i siostrą do Stanów Zjednoczonych. To właśnie za Oceanem jest jej dom, ale modelka nie ukrywa, że lubi przyjeżdżać do rodzinnego kraju. Czy rozważa przeprowadzkę na stałe? Okazuje się, że nawet gdyby chciała, to nie jest zależne od niej.

Joanna Krupa chce się przeprowadzić do Polski?

Już niedługo na antenie TVN pojawi się 13. edycja show dla modeli i modelek, dzięki której Joanna Krupa zyskała sporą popularność w Polsce. Nowa edycja "Top Model" przyniesie sporo zmian. Joanna Krupa by móc pogodzić rodzinne życie i zawodowe sprawy musi podróżować pomiędzy Polską a USA. Na co dzień modelka mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie wychowuje swoją córeczkę Ashę. Ojciec dziewczynki nie wyobraża sobie, że mogła na stałe opuścić USA.

Reporter Party.pl postanowił zapytać modelkę, czy zamierza ona wrócić do Polski. Joanna Krupa przyznała, że dobrze czuje się w Polsce, ale nie wszystko jest zależne od niej.

Na razie tak Stany, bo to nie jest moja decyzja. Ja bardzo kocham tutaj... ja bardzo dużo przeżyłam w życiu i lubię teraz taki spokój, taki ''simple life''. (...) Może da się przegadać do jej ojca, ale zobaczymy... — powiedziała Joanna Krupa.

Co więcej powiedziała Joanna Krupa o zamieszkaniu w Polsce i swojej córeczce? Koniecznie obejrzyjcie nasz materiał wideo!

