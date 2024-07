Joanna Krupa zabrała córeczkę na ściankę. Mala Asha zrobiła furorę na konferencji "Top Model". Dzielnie pozowała u boku mamy i wysyłała buziaki fotoreporterom:

Mała Asha Leigh ma zadatki na prawdziwą gwiazdę, jednak jak wyznała Joanna Krupa, Douglas Nunes nie byłby zadowolony. Poznajcie szczegóły.

Córeczka Joanny Krupy późną jesienią skończy trzy latka. Joanna Krupa zabrała córeczkę na ściankę przy okazji promowania 11. sezonu "Top Model". Mała Asha skradła serca wszystkich uczestników wydarzenia. Przed aparatami paparazzi czuła się naprawdę swobodnie, bo zdziwiło samą topmodelkę.

- Fajne jest to, że jest taka otwarta do ludzi, że się nie boi, nie wstydzi, myślę, że to też na przyszłość jej to pomoże - powiedziała Joanna Krupa, w wywiadzie z Party.pl i dodała:

- Ma mały charakterek