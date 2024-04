Wersow zaczyna intensywne przygotowania do swojej trasy koncertowej, która odbędzie się już niebawem. Co ciekawe, celebrytka udoskonala nie tylko swój wokal i taniec, ale również wizerunek. Właśnie do sieci trafił nowy post Weroniki Sowy, a fani są niemal pewni, że inspiracją dla niej była Doda. Musicie to zobaczyć!

Fani o Wersow: "Doda czy to Ty"

Weronika Sowa od niemalże roku spełnia się w roli mamy. Mała Maja zawładnęła życiem zarówno Wersow, jak i Friza, którzy zakochali się w niej bez pamięci. Jednak celebrytka nie zwalnia tempa i wciąż prężnie działa w internecie. Jak widać nie tylko. Już niebawem wyruszy w swoją pierwszą trasę koncertową. Wersow nie ukrywa, że zaczęła już próby wokalne i taneczne, ale nie zdradza jeszcze pełnych koncepcji na poszczególne utwory.

Weronika Sowa coraz częściej zaskakuje metamorfozami, szczególnie fryzury. Podczas premiery swojej płyty zaskoczyła wszystkich i pokazała się w bardzo krótkich włosach. Fani byli podzieleni, a sama Wersow przyznała, że była to jedynie peruka. Teraz ponownie przeszłą metamorfozę! Czy ma to związek z nadchodzącymi koncertami, na których chce wyglądać nietuzinkowo? Influencerka dodała nowy wpis i zwróciła się do fanów:

Powrót do Werki z 2017 Ostatnio ciągle myślę o tym, żeby wrócić do mojego naturalnego koloru włosów, kiedyś miałam swoje długie brązowe włosy. Co sądzicie? Pamiętacie Werkę w brązowych włosach? - napisała pod swoim zdjęciem.

Fani od razu zwrócili uwagę na pewien szczegół:

Doda czy to ty

Ja myślałam że to Doda. Werka, Ty wyznaczasz trendy - piszą fani.

Myślicie, że inspiracją dla Weroniki Sowy faktycznie była Doda? Podoba Wam się w takiej odsłonie?

Warto wspomnieć, że Wersow poza trasą koncertową zaczęła przygotowania do ślubu, który ma odbyć się już w te wakacje. Celebrytka wraz z narzeczonym- Frizem już rozpoczęli naukę do pierwszego tańca i wygląda na to, że będą to rytmy latino. Nie możemy się doczekać, aż para pokaże swoje umiejętności taneczne!

Instagram @wersow