Już w najbliższym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dowiemy się, jak ostatecznie potoczyły się losy uczestników w ślubnym eksperymencie. Właśnie w sieci pojawił się fragment finałowego odcinka. Słowa Kamila do Joanny mogą wprawić widzów w osłupienie:

Podziękowałem jej wczoraj, troszkę nie mogła uwierzyć w moje słowa

Zaciekawił mnie ten przedpremierowy fragment odcinka.

Co z Joanną i Kamilem w finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Nie mogę się doczekać decyzji uczestników

Jak zakończy się 10. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Czy którakolwiek z par zdecyduje się kontynuować zawarte w programie małżeństwo? Czy wśród par, które nie potrafiły dogadać się przed kamerami, przed finałem pojawi się zwrot akcji? Właśnie pojawił się fragment nowego odcinka, w którym okazuje się, że Kamil zmienił swoje zdanie w odniesieniu do Joanny... Już po emisji poprzedniego fani "ŚOPW" byli zaskoczeni zmianą Joanny, twierdząc: "Oficjalne odrzucenie i od razu czuje miętę do Kamila". W zapowiedzi finałowego odcinka, wciąż wygląda na to, że zaczynają się doskonale dogadywać:

Jestem dobrym człowiekiem, bo przyciągam dobrych ludzi, tak jak Ty - komplementowała męża Joanna.

On również zdobył się na wyznanie.

Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie ukrywa, że przerwa, którą zrobili z Joanną dobrze im zrobiła. Ku zdziwieniu widzów pomiędzy Joanną a Kamilem ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" doszło nawet do pocałunku. "To wyszło jakby z mojego polecenia" - tłumaczyła uczestniczka, co niekoniecznie wiązało się z dobrym odbiorem widzów. To, co zaszło pomiędzy Joanną a Kamilem, w momencie, gdy pozwolili już sobie odpuścić, jednak mocno wpłynęło na uczestnika. We fragmencie finałowego odcinka, który dostępny jest w sieci słyszymy:

Wcześniej było to dla mnie jasne wszystko a teraz mimo tego, że nadal jestem świadom tych pewnych rzeczy, których nie czuje, których mi brakuje. Za to pojawiły się jakieś czynniki, które sprawiają, że jakoś widzę w tym jakąś przyszłość a wcześniej tego nie widziałem. Widzę ogółem swoją przyszłość, chciałbym rozwijać się na wielu płaszczyznach i to Asia jest tutaj inspiracją. Podziękowałem jej wczoraj, troszkę nie mogła uwierzyć w moje słowa ale jej było bardzo miło.

Na koniec dodał:

Już mówiłem dwa-trzy dni temu jaką decyzję był podjął ale teraz nie chcę mówić, jaka to będzie decyzja.

Myślicie, że Kamil i Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w finale postawią wszystko na jedną kartę i zdecydują się pozostać w małżeństwie.

Dużo pytań pojawia się również w kontekście Agaty i Piotra, którzy nie mogą się dogadać w trakcie swojego eksperymentalnego miesiąca. Tuż przed finałem pokłócili się tak mocno, że Piotr stanowczo poprosił żonę, by opuściła jego mieszkanie i podkreślał, że nie zamierza wyciągnąć ręki na zgodę jako pierwszy. Uczestniczka również była uparta, jednak w rozmowie z ekspertką przyznała, że może warto dać sobie jeszcze jedną szansę. Najbardziej luźna sytuacja jest u Agnieszki i Damiana. Na tę chwilę widzowie są niemalże pewni, że ten duet dogaduje się tak dobrze, że nie ma szans na zaskoczenia przed finałem. Jednak kto wie, może będzie niespodzianka?

