Marta Manowska pokazała pierwsze zdjęcie z planu zdjęciowego nowej trzeciej edycji programu "Rolnik szuka żony". Na Instagramie gospodyni programu pokazało się zdjęcie z nagrań odcinku "Listy". Marta Manowska pozuje na tle... uli. Jak pisze jeździ właśnie z listami do rolników.

Czy oznacza to, że jednym z uczestników nowej edycji programu został Zbigniew, 57-letni pszczelarz z Lubelszczyzny? Wszystko na to wskazuje! Zbigniew jest wdowcem. Z wykształcenia - leśnikiem i drogowcem, lecz z zamiłowania rolnikiem i pszczelarzem. Pięć lat temu jego żona zmarła na nowotwór. Dziś Zbigniew jest gotowy na nową miłość. Czy uda mu się znaleźć ją w programie?

Chciałabym znaleźć taką osobę żeby mnie pokochała, żeby rodzina od nowa była. Prawdomówność, szczerość to cenię. Chciałbym, żeby kobieta była zadbana, elegancka, a ja przy niej czuł bym się młodszy. Wierze, że można się zakochać w każdym wieku. Panie piszcie do mnie, nic nie stracicie , a tylko zyskacie - Zbigniew zachęcał kandydatki, do pisania do niego listów.