Już w najbliższą niedzielę Telewizyjna Jedynka wyemituje kolejny odcinek "Rolnik szuka żony". W poprzedniej odsłonie z programem pożegnały się aż trzy osoby. Czy teraz kolejni kandydaci lub kandydatki odjadą do swoich domów? W mediach społecznościowych pojawił się gorący zwiastun ósmego odcinka, a fani już zaczęli podejrzewać, że Marcin podjął już decyzję i wybrał... Anię.

Reklama

Marcin wybrał Anię? Jest zwiastun "Rolnik szuka żony"

W jedenastej edycji "Rolnik szuka żony" swoich drugich połówek szukają: Agata, Wiktoria, Sebastian, Rafał oraz Marcin. Niektórzy uczestnicy już podjęli decyzję i chcą skupić się teraz na jednej osobie. Ostatnio Sebastian z "Rolnik szuka żony" odesłał Patrycję do domu i zdecydował, że chce poznawać bliżej Kasię, Wiktoria wybrała Adama i razem przeżyli romantyczną randkę tylko we dwoje. Z kolei kandydat Agaty z "Rolnik szuka żony" zrezygnował z show i na gospodarstwie rolniczki został już tylko Irek. Jak potoczą się losy wszystkich uczestników w kolejnej odsłonie programu?

Do sieci trafił już zwiastun ósmego odcinka, a fani od razu zwrócili uwagę na Marcina. Internauci podejrzewają, że rolnik podjął już decyzję i ich zdaniem jego wybranką będzie Ania. Skąd takie podejrzenia? Fani zwrócili uwagę, że Marcin czule obejmuję Anię, która wcześniej mówiła, że zanim rolnik nie podejmie ostatecznej decyzji to nie chce skracać dystansu i nie zamierza się do niego przytulać.

Chyba Marcin Anię wybrał bo ją obejmuje na tym nagraniu a jak podczas randki się dowiedzieliśmy to Anię nie chętnie dała się zbliżyć do siebie także myślę że jakieś deklaracje padły

A jednak Ania

Podobno sadownik Marcin ostatecznie wybrał Anię gdyż jedna internautka rzekomo widziała ich razem w ubiegłą niedzielę na rynku w Kazimierzu Dolnym. Chociaż wpis po jakimś czasie zniknął ale mimo wszystko chyba już wiemy na kogo padł ostateczny wybór Marcina czyli Ania czytamy w komentarzach pod zapowiedzią kolejnego odcinka.

Czy Marcin rzeczywiście wybrał Anię? Tego dowiemy się z kolejnych odcinków "Rolnik szuka żony", ale jedno jest pewne, przed Marcinem naprawdę trudna decyzja. Ciekawe również jak potoczą się losy pozostałych bohaterów programu Telewizyjnej Jedynki. W zwiastunie najnowszego odcinka możemy zobaczyć, że Agata wybierze się na romantyczną randkę z Irkiem, Wiktoria będzie spędzać czas sam na sam z Adamem, a Sebastian będzie poznawać bliżej Kasię. Wygląda również na to, że na randkę wybiorą się również Rafał i Dominika.

Będziecie oglądać ósmy odcinek "Rolnik szuka żony"? My z pewnością!

Reklama

Zobacz także: Internauci alarmują ws. zdrowia Irka z "Rolnika". "Powinien się do lekarza zgłosić"

Rolnik szuka żony TVP