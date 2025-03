Chociaż jedenasta edycja "Rolnik szuka żony" zakończyła się już kilka miesięcy temu to emocje wokół uczestników nie opadają. Ostatnio głośno zrobiło się o Magdzie, która za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że rozstała się ze swoim partnerem. Teraz z kolei uwagę przyciągnęła Patrycja, która opublikowała wspólne zdjęcie ze Zbigniewem Kraskowskim.

Patrycja walczyła o serce Sebastiana z 11. edycji "Rolnik szuka żony"

Jesienią ubiegłego roku Telewizyjna Jedynka pokazała jedenastą edycję "Rolnik szuka żony". W programie tym razem swoich drugich połówek szukali: Agata, Wiktoria, Sebastian, Rafał i Marcin. Sebastian zaprosił do swojego domu trzy kandydatki: Patrycję Annę oraz Katarzynę. Rolnik nie ukrywał, że od samego początku to Patrycja była jego faworytką. I chociaż wszyscy myśleli, że to ją wybierze w dniu decyzji to nagle Sebastian odesłał Patrycję do domu.

Rolnik zdecydował, że chce poznawać bliżej Kasię, jednak dość szybko zmienił zdanie i nie doszło nawet do rewizyty. Po zerwaniu kontaktu z Kasią Sebastian oznajmił, że spróbuje odezwać się do Patrycji. W finałowym odcinku wszystko wyszło na jaw. Sebastian z "Rolnika" przyznał wprost: "Była u mnie trzy dni jako koleżanka". Wygląda na to, że po programie Patrycja i Sebastian nie utrzymują ze sobą kontaktu- a przynajmniej nie pokazują w sieci wspólnych zdjęć.

Patrycja z "Rolnik szuka żony" spotkała się z rolnikiem z 4. edycji

Po zakończeniu jedenastej edycji "Rolnik szuka żony" Patrycja chętnie pokazuje się u boku innych uczestników programu. Jakiś czas temu Patrycja od Sebastiana pochwaliła się fotką ze spotkania z Dorotą z dziesiątej edycji, a teraz zaskoczyła kolejnym kadrem. Patrycja podczas relacji na InstaStories pokazała zdjęcie ze Zbigniewem Krakowskim, który szukał miłości w czwartej edycji "Rolnik szuka żony". Przy okazji złożyła mu życzenia imieninowe.

Wszystkiego najlepszego dniu imienin! napisała Patrycja.

Tylko spójrzcie na wspólne zdjęcie Patrycji i Zbigniewa! Spodziewaliście się, że ta dwójka utrzymuje ze sobą kontakt?

Patrycja z Rolnik szuka żony pozuje ze Zbyszkiem Kraskowskim fot. Instagram pp_pl.25

