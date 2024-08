Marta Manowska jest jedną z najbardziej lubianych prowadzących w TVP. Widzowie pokochali ją podczas programu "Rolnik szuka żony", w którym od kilku sezonów łączy ludzi w pary. Teraz fani programu tylko czekają na nowy sezon show, a Marta Manowska zdradziła kilka smaczków, które wydarzą się w nadchodzącej edycji. Dodatkowo, szczerze wyznała, co sądzi o konkurencyjnym programie "Polak szuka żony". Sprawdźcie!

Marta Manowska w ostatnim czasie wzbudza wzmożone zainteresowanie widzów, którzy nie mają wątpliwości, że prezenterka jest zakochana. Marta Manowska jeszcze nigdy nie była tak bardzo aktywna w sieci, a na każdym zdjęciu uśmiech nie schodzi jej z twarzy. Niedawno pokazała nawet zdjęcie z mężczyzną, a fani rozpoczęli spekulacje, że to właśnie z nim spotyka się Manowska. Co więcej, życie zawodowe Marty wydaje się być równie atrakcyjne, co jej życie uczuciowe. Już niebawem ruszają dwa programy z jej udziałem- "The Voice Senior" oraz "Rolnik szuka żony".

W muzycznym show Marta Manowska stanie u boku Roberta Stockingera, który od tegorocznej edycji zastąpi Rafała Brzozowskiego. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja z programem "Rolnik szuka żony", w którym Manowska jest jedyną prowadzącą. Po licznych komentarzach fanów wiadomo, że nie mogą doczekać się poznania nowych rolników i ich kandydatek. Teraz w rozmowie z Jastrząb Post Marta Manowska uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła, czego widzowie mogą spodziewać się po nadchodzącej edycji. W wypowiedzi nawiązała również do nowopowstałego show "Polak szuka żony", który będzie miał podobną formułę:

Raczej nie oglądam telewizji, ale lubię wiedzieć, co się dzieje w naszej branży. Pomysł jest dobry, bo służy dobremu. Bo chodzi o to, że osoby, które mieszkają za granicą, mają znaleźć sobie drugą połówkę i wrócić, no to my mamy trochę takich historii i w Rolniku, i w The Voice Senior, i w Sanatorium miłości. Wiele osób chce wrócić, połączyć to. Nawet w tej edycji Rolnika..., będą dwie takie sytuacje panów, którzy chcieli skorzystać z tej sytuacji dwustronnie - nie dość, że poznać wspaniałą kobietę, to jeszcze wrócić do ukochanego kraju, więc chyba dobrze, że taki program powstaje.

- zdradziła Manowska.