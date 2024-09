Za nami pierwszy odcinek 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", w której poznaliśmy trzy panie, którym udało dostać się do programu. Każda z nich jest zupełnie inna, ale wszystkie mają wspólny cel — znaleźć miłość. Której z nich się to uda?

To właśnie dziś ruszyła nowa 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", w której poznaliśmy trzy uczestniczki, które już niedługo staną na ślubnym kobiercu z nieznajomym. Do udziału w eksperymencie ekspertki wybrały trzy panie: 32-letnią Joannę, 29-letnią Agnieszkę i 38-letnią Zuzę. Jaką pierwszą poznaliśmy Joannę, która ostatnio zdecydowała się na odważny krok w swoim życiu. Kobieta porzuciła swoją pracę zawodową i przeniosła się 30 km od Gdańska. Uczestniczka show zdecydowała się na wybudowanie własnego domu na wsi. Przez ostatnie 5 lat kobieta skupiała się na swojej karierze i nie miała czasu na randki. Teraz przyznaje, że jest gotowa na miłość.

Kolejną uczestniczką "Ślubu od pierwszego wejrzenia" została Agnieszka, która prowadzi własną działalność związaną z księgowością. Uczestniczka show mieszka razem ze swoimi pieskami i brakuje jej do pełnego szczęścia mężczyzny. Uczestniczka show jest sama od ponad roku i przyznaje, że jest gotowa, by poznać już swoją drugą połówkę.

Nie planuje żadnych gierek, nie planuje żadnych manipulacji — nic zupełnie. Ja chce zobaczyć jaka ta osoba jest przy zwykłych czynnościach życiowych, jak się zachowuje w domu, jaki ma stosunek do rodziców. No bo dla mnie to jest ważne, bo spotykałam się naprawdę z różnymi osobami i zazwyczaj było tak, że jeżeli ktoś nie miał szacunku do rodziców, to zazwyczaj i do mnie później też w pewnym momencie kończył się szacunek

— wyznała Agnieszka.