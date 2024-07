8 z 11

P { margin-bottom: 0.21cm; } Panu Krzysztofowi (47 lat) trudno opowiadać o sobie. Jego historia nie jest jakaś bardzo skomplikowana i wyróżniająca go spośród innych. Gospodarstwo odziedziczył po rodzicach, nieco je powiększył dokupując grunt, a że na wsi czuje się najlepiej, nigdy nie myślał o zmianie trybu życia. 7 lat po ślubie żona wyjechała za granicę i już nie wróciła. Dzieci zostały z nim. Teraz mieszkają już osobno, pan Krzysztof zaś na górze domu rodzinnego. Dół zajmują jego rodzice. Syn Patryk mówi o ojcu "Anioł na ziemi" i to on zgłosił go do programu.

Krzysztof zajmuje się 40 hektarowym gospodarstwem, na którym uprawia 7 zbóż, hoduje bydło opasowe.

Tata jest człowiekiem spokojnym, moim wzorem do naśladowania, najbardziej lubi kosić kombajnem zboże - mówią o nim dzieci.

Byłem 12 lat był żonaty, ale zostałem sam z dziećmi. Musiałem przez to przebrnąć i jest dobrze, Żona pojechała do pracy za granice na miesiąc i już tam została. Poznawałem kogoś, ale zawsze tak wychodziło, że do miasta tak, ale do wioski nikt nie chce przyjść. Dlatego szukam takiej, która by chciała mieszkać na wiosce - powiedział rolnik.

Gdzie pisać do Krzysztofa?

Trzeba zarejestrować się na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl i wysłać list ze zdjęciem na adres: skr. poczt. 67, 02-741 Warszawa U.P. 121 z dopiskiem "KRZYSZTOF". Krzysztof z Rolnik szuka żony 3.