11. edycja "Rolnik szuka żony" rozpoczęła się od słynnego już czytania listów i nie zabrakło emocji. Wiktoria otrzymała prawie 300 listów, Agata była zaskoczona faktem, że napisali do niej nawet 80-letni mężczyźni, a Rafał nie ukrywał, że jest bardzo zestresowany. Podczas gdy rolnik razem z Marta Manowską przyglądali się zdjęciom nadesłanym przez kandydatki, internauci zwrócili uwagę na jeden szczegół. Chodzi o podobieństwo Rafała do uczestnika 8. edycji "Rolnika". Są braćmi?

Rafał z "Rolnik szuka żony" 11 jest bratem uczestnika poprzedniej edycji show?

"Rolnik szuka żony" jeszcze nie zaczął się na dobre, a tu takie emocje! Z jednej strony internauci cieszą się, że w programie są dwie rolniczki, ale z drugiej dopytują o Beatę i Chrisa, bo nie mogą uwierzyć, że otrzymali zbyt mało listów, aby dostać się do programu. To nie wszystko! Emocje wzbudza też 23-letnia Wiktoria, a teraz okazuje się, że to Rafał zaskoczył widzów. Internauci porównali zdjęcia Rafała i Stanisława, sugerując, że obaj rolnicy są do siebie bardzo podobni.

To chyba brat Staszka z poprzednich edycji, nawet energia podobna napisał jeden z internautów

Inni podchwycili ten wątek i też wskazują podobieństwo Rafała do słynnego już Stanisława z 8. edycji "Rolnik szuka żony".

To samo chciałem napisać. Miejmy nadzieję, że on zachowa się z klasą

Oby nie było takiej stypy

To nie koniec zaskakujących porównań! Okazuje się, że czujne oko internautów dopatrzyło się też podobieństwa Rafała do jednego z uczestników serialu dokumentalnego "Chłopaki do wzięcia":

Mówi jak Super Mario z 'Chłopaków do wzięcia'

Dokładnie to samo pomyślałam. Wiadomo, poziom nie ten, ale...

Też zauważyliście podobieństwo Rafała z 11. edycji "Rolnik szuka żony" do Stanisława? Oby tym razem finał sezonu okazał się inny niż w przypadku byłego uczestnika, który pożegnał wszystkie kandydatki!

