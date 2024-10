W minionym odcinku "Tańca z gwiazdami" gwiazdy zatańczyły razem ze swoimi bliskimi, co wywołało sporo wzruszeń. Rodzina i przyjaciele są w życiu najważniejsi, co było widać na parkiecie tanecznego show. Uczestnicy odłożyli na bok rywalizację i opiekowali się swoimi bliskimi. Wzruszyło mnie to do łez. Nawet były narzeczony Julii Żugaj postanowił zabrać głos po jej występie z siostrą, jednak nie tego się spodziewałam.

Zaskoczyło mnie zachowanie chłopaka Julii Żugaj w trakcie "TzG"

W 5. odcinku "Tańca z gwiazdami" mogliśmy podziwiać występy uczestników z bliskimi. Na szczęście tego dnia nikt nie odpadł, a w tanecznym show o Kryształową Kulę wciąż walczy osiem par. W minionym odcinku show Maciej Zakościelny i jego brat rozpalili parkiet i otrzymali "cztery dziesiątki" od jury, równie dobrze na parkiecie "TzG" poradził sobie Rafał Zawierucha z żoną, którzy również otrzymali największą ilość punktów od jurorów. Muszę przyznać, że oba występy wywołały sporo emocji, ale nie można byłoby nie wspomnieć o salsie Julii Żugaj i jej siostry, które również dały z siebie wszystko.

Julia Żugaj ma chyba największe wsparcie w "Tańcu z gwiazdami", a krzyki "Żugajek" wśród publiczności słychać nawet "przed telewizorem". W pierwszych odcinkach na widowni wspierał ją także Maciej Ejsmot. Internauci jednak bardzo szybko dopatrzyli się, że przestał przychodzić do studia. Początkowo Julia Żugaj tłumaczyła, że ma mało wejściówek na programy na żywo, więc jej bliscy się nimi dzielą. Ostatecznie jednak okazało się, że Julia Żugaj i Maciej Ejsmont się rozstali.

24-latka jednak stara się mimo problemów w życiu prywatnym skupiać się na "Tańcu z Gwiazdami", ponieważ walczy o Kryształową Kulę w "Tańcu z gwiazdami", co od zawsze było jej marzeniem. Julii Żugaj udało się dotrwać do odcinka, w którym gwiazdy tańczą na parkiecie show razem ze swoimi bliskimi — Julia postanowiła zatańczyć razem ze swoją siostrą Sonią. Dziewczyny mają wyjątkową bliską relację i razem zaczęły działać w mediach społecznościowych, zanim stały się znane. Okazuje się, że partner Julii również ma dobre relacje z jej siostrą, ponieważ nie tylko oglądał ich taniec w telewizji, ale również oznaczył Sonię na swoim stories z wymownym opisem. Maciej postanowił jednak nie oznaczać w relacji swojej byłej narzeczonej.

Duma! — napisał były narzeczony Julii Żugaj i oznaczył jej siostrę na zdjęciu.

5. odcinek tanecznego show Polsatu z pewnością pozostanie w pamięci uczestników i widzów, ale fani programu już z niecierpliwością czekają na następny, a to za sprawą rewolucji w "Tańcu z gwiazdami", która nigdy wcześnie nie miała miejsca w historii programu. Ja już nie mogę się doczekać, a wy?

