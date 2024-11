Julia Żugaj i Roksana Węgiel mają wszystko! Obie są popularne, utalentowane i mają wielu wiernych fanów. Obu paniom zabrakło również szczęścia w finale "Tańca z gwiazdami", czy ta jedna rzecz sprawiła, że nie wygrały tanecznego show Polsatu? Sami oceńcie!

Reklama

Dostrzegli klątwie w "TzG". Chodzi o Roksanę Węgiel i Julię Żugaj

Za nami 15. edycja tanecznego show Polsatu, która na długo pozostanie w pamięci widzów. Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz zachwycili w "Tańcu z gwiazdami" i ich determinacja sprawiła, że to właśnie oni wygrali "Kryształową Kulę". Tuż za nimi znalazła się Julia Żugaj i Wojciech Kucina, choć w finale otrzymali mniej punktów od jury niż Maciej Zakościelny i Sara Janicka. Fani influencerki znani jako "żugajki" w każdym odcinku trzymali za nią kciuki i wysyłali na nią sms'y, by przybliżyć ją do finału. Fanów 24-latki nie zabrakło również wśród publiczności, a ich krzyki było słychać nawet przed telewizorem. Trzeba przyznać, że influencerka miała ogromne wsparcie fanów, ale to najwyraźniej wystarczyło, żeby wygrać program.

Wojciech Olkusnik/East News

Ogromne wsparcie podobne do Julii Żugaj miała również Roksana Węgiel w poprzedniej edycji, która doszła do finału razem z Michałem Kassinem. Wiele osób nie miała wątpliwości, że to właśnie oni powinni otrzymać "Kryształowa Kula", ale widzowie zdecydowali, że wygrana należy się Anicie Sokołowskiej i Jackowi Jeschke. Zauważyliśmy, że wokalistka i influencerka miały na sobie tę samą sukienkę w finale show. Jedna rzecz, która je różniła, to były pióra na dole sukienki, które miała przyszyte Roxi. Jednak nie jest to nic dziwny, bo jak wiadomo, stylizacje w "Tańcu z gwiazdami" są wciąż przerabianie. Myślicie, że sukienka przyniosła im "bad luck"?

Wojciech Olkusnik/East News

W finałowym odcinku ujawnione również nazwisko pierwszej uczestniczki "Tańca z gwiazdami", którą została Blanka. Wokalistka była obecna na finale, podczas którego zaśpiewała swoją nową piosenkę "Asereje". W mediach krążą również plotki, że kolejnymi uczestnikami show mają być Aleksander Sikorski, Mikołaj Roznerski, Paweł Małaszyński czy Faustyna Fugińska.

A wy kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami"?

Reklama

Zobacz także: Czy Andrzej Piaseczny ma żal, że nie jest już jurorem w "Tańcu z gwiazdami"? Zdradził prawdę przed naszą kamerą