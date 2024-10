Pod koniec 5. odcinka "Tańca z gwiazdami" na parkiecie pojawili się Jan i Lenka Klimentowie, którzy zachwycili zmysłową rumbą. To dzięki programowi małżeństwo założyło szczęśliwą rodzinę i dziś wspólnie wychowują synka Cristiana. To, co powiedzieli przed kamerami, wzruszyło mnie do łez.

Reklama

Wzruszyło mnie wyznanie Jana i Lenki Klimentów w "Tańcu z Gwiazdami"

5. odcinek "Tańca z gwiazdami" był pełen wzruszeń, a to wszystko dlatego, że gwiazdy zatańczyły na parkiecie razem ze swoim bliskimi. Majka Jeżowska śpiewała i tańczyła jednocześnie w "TzG" w rytm jednego ze swoich największych hitów "A ja wolę moją mamę", który napisała dla swojego syna. W niedzielny wieczór wokalistka zatańczyła ze swoim dorosłym już synem Wojtkiem, a widowni ciężko było powstrzymać łzy po ich występie. Babcia Teresa u boku Filipa Lato również zrobiła show, a widzowie byli pod wrażeniem ich wyjątkowej bliskiej relacji.

Nie tylko uczestnicy tanecznego show Polsatu zachwycili na parkiecie tego wieczoru. Janek i Lenka Klimentowie powrócili na parkiet i zatańczyli romantyczną rumbę. Tancerz pojawił się w 15. edycjach "Tańca z gwiazdami", a jego żona w 3. Oboje przyznają, że gdyby nie program nie byliby dziś rodziną.

Ktoś powie ''Taniec z gwiazdami'' to ja zawsze myślę o Lence, że to był mój pierwszy casting tutaj i myślę, że gdyby nie ''Taniec z gwiazdami'' to ja bym nie miał żony — powiedział Janek Kliment.

A ja męża. Nie mielibyśmy tego małego tutaj — dodała Lenka wskazując na syna.

Wojciech Olkusnik/East News

Po tym, jak Janek i Lenka Klimentowie zatańczyli rumbę na parkiecie "Tańca z gwiazdami" postanowili podziękować produkcji i widzom. Żona tancerza jest wdzięczna za wszystko, co ma dzięki programowi i wciąż darzy go ogromnym sentymentem.

Chcielibyśmy po pierwsze podziękować bardzo, że mamy taką możliwość zatańczyć, bo gdyby nie ten program, to byśmy nie byli tu w Polsce — jesteśmy razem, mamy cudownego syna, więc bardzo dziękujemy za to wszystko i wszystko to dla nas jest bardzo emocjonalne, uwierzcie nam, bo to jest związane z naszymi ważnymi momentami. Ten parkiet jest dla nas bardzo ważny, wy jesteście ważni i cieszymy się, że możemy tu być z wami dzisiaj — powiedziała Lenka Kliment.

Wy dla nas także kochani — odpowiedziała Paulina Sykut-Jeżyna.

Wzruszenia nie mógł powstrzymać nawet sam Jan Kliment, który krótkim zdaniem opisał swój powrót na parkiet tanecznego show Polsatu.

Zobacz także

Nie będę nic mówił, bo ja bym się rozpłakał i będą pisali znowu ''Janek miękki''. Jestem miękki, pozdrawiam wszystkich was — zakończył tancerz.

To jednak nie wszystko! W kolejnym odcinku show na widzów czekaj jeszcze więcej wrażeń. Rewolucja w "Tańcu z gwiazdami" wywołała niemałe poruszenie w mediach, a fani nie do końca są przekonani do zmian, które pojawią się w kolejnym odcinku. Ja już nie mogę się doczekać, a wy?

Reklama

Zobacz także: Zaskoczył mnie wpis byłego chłopaka Julii Żugaj w trakcie "TzG". Naprawdę to zrobił