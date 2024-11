Julia Żugaj i Wojciech Kucina w półfinale "Tańca z Gwiazdami" zaprezentowali paso doble i fokstrota. Chociaż tym razem nie udało im się zdobyć samych "dziesiątek" - zdobyli całkiem sporo komplementów od jurorów. Doszło także do małej wpadki Tomasza Wygody:

Reakcja Julii Żugaj? Musicie to zobaczyć.

O tym, kto odpadnie w półfinale "Tańca z Gwiazdami" decydują małe szczegóły. W przedostatnim odcinku zmierzyły się ze sobą cztery pary: Julia Żugaj i Wojciech Kucina, Maciej Zakościelny i Sara Janicka, Majka Jeżowska i Michał Danilczuk oraz Vanessa Alexander i Michał Bartkiewicz.

Julia Żugaj nie ukrywa emocji, które towarzyszą jej podczas przygody w "Tańcu z Gwiazdami" i nie wszystkie są pozytywne. Presja i wymagania okazały się być trudne dla młodej influencerki, czym dzieliła się z widzami podczas swoich prób.

Był trudny, to już ten etap programu, gdzie jest dużo stresu. Ja dziele się tylko tymi pozytywnymi chwilami, stwierdziłam, że pokażę też te chwile słabości. (...) Zdecydowałam dzięki temu programowi, że tymi chwilami też będę się dzielić

Paso doble w wykonaniu Julii Żugaj i Wojciecha Kuciny podzieliło jurorów. Iwona Pavlović była dość surowa:

Ta siła magnetyczna musi być cały czas. Nie możesz tak zatańczyć, musisz być wcale nie Julią Żugaj tylko być w tym paso doble. Jeśli będziesz w finale to musisz o tym pamiętać, jeśli będziesz

Z tą opinią nie zgodził się Rafał Maserak:

Tancerze mogą wydobyć ekspresje w tym tańcu i wy to zrobiliście. Ja się nie mogę zgodzić z Iwoną, bo Ty byłaś w tym tańcu. Paso doble jest widowiskowym tańcem

Z kolei Małgorzata Socha, która wyjątkowo w półfinale zastąpiła Ewę Kasprzyk była zachwycona:

Paso dobre Julii Żugaj zasłużyło na 36 punktów w półfinale. Influencerka zdobyła 10 punktów od Małgorzaty Sochy.

Kolejnym tańcem, z którym Julii Żugaj i Wojciechowi Kucinie przyszło się zmierzyć w "Tańcu z Gwiazdami" to fokstrot.

Nawiążę do nagrania: joga jest świetna ale czasami potrzeba psów, żeby ludzie przerobili taką jogę bliskości (...) Ale Wy już jesteście tak zaawansowani, macie taką bliskość. Złapałaś charakter, pozycję, wydłużenie i bardzo to chwalę, bo u ciebie jest to zmienne. Ty często ze swojej takiej młodzieżowej energii tracisz jakieś takie... kręgosłup moralny, taneczny

- mówił Tomasz Wygoda.