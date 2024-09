Julia Żugaj ma jeden z największych fanbase'ów w internecie. Żugajki - bo tak się nazywają fanki influencerki, już nie raz były na językach internautów. Po pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" zarzucono im, że były zbyt głośne kibicując swojej idolce w studiu. Julia Żugaj postanowiła stanąć w obronie swoich fanek.

Julia Żugaj jest uczestniczką 15. edycji "Tańca z Gwiazdami". Udział w najpopularniejszym programie tanecznym w Polsce był spełnieniem jej marzeń. Nic dziwnego, że fanki influencerki tak mocno kibicują jej w tej przygodzie. Ich entuzjazm jednak nie każdemu przypadł do gustu, a po pierwszym odcinku widzowie nie szczędzili dziewczynkom krytycznych komentarzy na temat "głośności" w studio. W ich obronie stanęła sama Julia Żugaj, podkreślając, że sama odbiera to wyłącznie pozytywnie i jest niesamowicie wdzięczna za wsparcie, które jej okazują.

Jak wchodziliśmy na parkiet po raz pierwszy to usłyszałam ten krzyk, że bardzo mnie to zmotywowało (...). Oglądałam to później (...) i faktycznie było słychać te krzyki ale mam wrażenie, że jest to aż nadinterpretowane, bo to nie było tak, że zagłuszały muzykę czy w czymkolwiek przeszkadzały, ale może jestem już przyzwyczajona

- powiedziała Julia Żugaj w rozmowie z Party.pl.