Maciej Zakościelny to jeden z faworytów 15 edycji "Tańca z Gwiazdami". W ostatnim odcinku show para numer 12 zachwyciła zarówno fanów jak i publiczność i widzów przed telewizorami, zdobywając 40 punktów za swój taniec.

Maciej Zakościelny z bratem zawładnęli parkietem

Dzisiejszy odcinek "Tańca z Gwiazdami" jest wyjątkowy. Tym razem na parkiecie zobaczyliśmy gwiazdy tańczące w towarzystwie swoich bliskich, co nadało wydarzeniu jeszcze bardziej emocjonalny charakter. Szczególną uwagę fanów przyciąga Maciej Zakościelny, który pojawi się na scenie nie tylko z profesjonalną partnerką, Sarą Janicką, ale również ze swoim bratem, Filipem Zakościelnym. Maciej Zakościelny, Sara Janicka i Filip Zakościelny w piątym odcinku "Tańca z Gwiazdami" zatańczyli Hip-Hop. Ty razem Zakościelny kolejny raz pozamiatał, ale nie tylko na niego patrzyli widzowie i jury. Brat aktora stworzony jest do tanca i trzeba przyznać, że to trio to najlepsze, co mogło trafić się w tegorocznej edycji tanecznego show.

Jury podobnie jak w poprzednim tygodniu zachwyciło się tańcem Macieja, Sary i tym razem jeszcze Filipa.

Co jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że całkowicie nie byliście bardziej widoczni niż Sara, tylko ona też była widoczna w tym układzie - powiedział Rafał Maserak.

To jest niesamowite, jaką widać więź między nami (...) Natomiast jeśli chodzi o taniec, wydawało mi się, że Maciej z Sarą tworzy naprawdę fajny duet, ale okazało się, że trójkącik z filipem jest jeszcze lepszy - skomentowała Iwona Pavlović.

Pamiętacie reklamę hydraulika we Francji? (...) Mamy gotową nową reklamę - skomentował Tomasz Wygoda

Rafał Maserak: 10

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 10

Iwona Pavlović: 10

Razem: 40 punktów.

Maciej Zakościelny tuż przed "Tańcem z Gwiazdami" dodał nowy post

Maciej Zakościelny dosłownie parę godzin przed najnowszym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami" zamieścił na swoim profilu na Instagramie nowy wpis. W miarę jak napięcie rośnie, aktor jeszcze bardziej podgrzał atmosferę, publikując na Instagramie serię zdjęć z Sarą Janicką, wykonanych tydzień wcześniej podczas tanecznego show.

Praca nad tym tańcem była równie wyjątkowa jak zatańczenie go dla Was w ubiegłą niedzielę. Dziękuję raz jeszcze Kubie i Pati Grzybkom @tangopoland oraz @michaljeziorowskii za tę wspaniałą choreografię, a już dziś zapraszamy na wyjątkowy rodzinny odcinek - włączcie Polsat o 19:55 wraz z @sara_janicka i moim bratem @filipzako01 zrobimy Hip i Hop - napisał na social mediach Zakościelny.

Po komentarzach od fanów widać, że towarzyszą mu podczas każdego z odcinków show. Wiele miłych słów pojawiło się pod najnowszymi zdjęciami pary numer 12.

To był występ zawodowej pary tanecznej na miarę finału. Zachwycający pełen emocji pokaz.

Bez waszej pracy i talentu by się nie udało. Gratulacje !!!!! I powodzenia aż do Wygranej !!!

Wasze Tango było rewelacyjne i przepiękne, gratuluję jeszcze raz zdobycia 40 punktów, również życzę powodzenia przy następnym tańcu! Pozdrawiam p. Macieju - pisali fani oceniając taniec z 4 odcinka show.