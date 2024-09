Już nawet wierni widzowie "Tańca z Gwiazdami", którzy niekoniecznie śledzą gwiazdy na social media, doskonale wiedzą, kim jest Julia Żugaj. Inlfuencerka oraz wokalistka co odcinek może liczyć na wsparcie swoich wiernych fanów - tzw. "żugajek", które piszczą na jej widok. Skąd wziął się więcej jej fenomen? Okazuje się, że nad wizerunkiem Julii pracuje cały sztab ludzi.

Julia Żugaj jest jedną z faworytek widzów "Tańca z Gwiazdami", a dzięki wsparciu jej wielbicieli - silną pretendentką do wygranej całego show. Byłby to kolejny, wielki sukces na koncie influencerki, którą na samym Instagramie śledzi ponad 1,3 mln fanów. Ale sukcesy Julki nie biorą się znikąd - gwiazda w rozmowie z Party.pl przyznała, że "pracuje nad nią" cały sztab ludzi:

Ja jestem Julka, a Julia Żugaj to jest marka osobista, to jest bardzo często produkt, wykorzystywany przez marki - to idealna blondynka, dziewczyna z sąsiedztwa, ciągle uśmiechnięta. Dużo osób pracuje nad tym - myslę, że koło 8 osób. Wraz z moim narzeczonym, który czuwa nad nami.

mówi nam Julia