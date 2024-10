Fani tanecznego hitu Polsatu przecierają oczy ze zdumienia. Właśnie zapowiedziano ogromne zmiany, które zadzieją się w kolejnym odcinku show. Na co mogą szykować się widzowie, a przede wszystkim - tancerze i gwiazdy? I co na to wszystko fani?

Nowość w "Tańcu z Gwiazdami". Gwiazdy czeka nie lada wyzwanie

Odcinek "Tańca z Gwiazdami" wyemitowany 13 października z pewnością pozostanie w pamięci uczestników na długo - w końcu na parkiet zaprosili oni swoich bliskich, a aż trzy pary mogły pochwalić się maksymalną liczbą punktów od jury. To jednak nie wszystko. Nie dość, że okazało się, że nikt nie odpada po tym odcinku tanecznego show, to jeszcze ogłoszono rewolucyjną zmianę, która z pewnością będzie wyzwaniem dla uczestniczek i uczestników.

Pod koniec pełnego wzruszeń odcinka ogłoszono, że w przyszłym tygodniu nastąpi ... rotacja par, a gwiazdy, oprócz przygotowania standardowej choreografii w swoich duetach, zatańczą również z losowo wybranymi tancerzami. Do losowania doszło pod koniec piątego odcinka "Tańca z Gwiazdami".

Decyzja produkcji "Tańca z Gwiazdami" wywołała niemałe zamieszanie w sieci. Niektórzy widzowie cieszyli się na taki obrót spraw - jednak nie wszyscy byli dobrej myśli:

Ale kombinują w tej edycji. Nareszcie są super uczestnicy i się fajnie ogląda.

Trochę nie rozumiem. Po tych słowach można wnioskować, że ktoś odpadnie na początku programu. Mają się uczyć tydzień, żeby nawet nie zatańczyć? Chyba źle dobrane słowa, a przynajmniej mam taką nadzieję

Wiedziałam, że tak będzie. Tydzień temu jakąś osoba napisała, że nikt teraz nie odpada

VIPHOTO/East News

A Wy, co sądzicie o takim zabiegu produkcji tanecznego show? Myślicie, że przełoży się on na oglądalność programu? Przypomnijmy, że obecna edycja "Tańca z Gwiazdami" cieszy się ogromną popularnością i przyciąga przed telewizory szerokie grono widzów. Jak będzie za tydzień? Pozostaje czekać do kolejnego odcinka!

