Od samego początku Julka Żugaj i Wojtek Kucina skupiają na sobie wzrok wszystkich. Nawet, gdy influencerka była jeszcze związana ze swoim narzeczonym, pojawiały się domysły, że tę dwójkę połączyło coś więcej. Ogłoszenie przez Julię i Maćka końca związku wcale nie uciszyło plotek. Tuż po finale "Tańca z gwiazdami" fotoreporterom udało się sfotografować duet, a widok może wywołać jeszcze większe zamieszanie.

Przyłapali Julkę Żugaj i Kucinę za kulisami "Tańca z gwiazdami", widok mnie zaskoczył

W ubiegłej edycji tanecznego show spore emocje początkowo wzbudzali Roxie Węgiel i Michał Kassin, których widzowie podejrzewali o romans, choć 19-latka już wtedy planowała ślub z Kevinem Mglejem. Ostatecznie wątpliwości rozwiał w końcu coming out tancerza, co potwierdziło, że między nim i wokalistką nawiązała się jedynie wyjątkowa przyjaźń. W kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami", która zakończyła się w minioną niedzielę, wszyscy skupiali wzrok na Julii Żugaj i Wojtku Kucinie, których również próbowano ze sobą łączyć.

Fanom nie przeszkadzał nawet fakt, że influencerka była zaręczona. Gdy jednak w samym środku walki o Kryształową Kulę poinformowała, że jej związek się rozpadł, plotki tylko się nasiliły. Choć przyłapywano ją i Kucinę na chodzeniu za rękę czy przytuleniach, oni podtrzymywali, że są jedynie przyjaciółmi. W końcu w finale "TzG" Julka zdradziła całą prawdę, przyznając, że ich relacja wyszła poza program.

Moja relacja z Wojtkiem zdecydowanie wyszła poza salę taneczną i zdecydowanie mogę powiedzieć, że jest jednym z moich najlepszych przyjaciół w tym momencie - przyznała.

Co ciekawe, zrobili sobie nawet wspólne tatuaże, upamiętniające ich przygodę w "Tańcu z gwiazdami". Czy jednak rzeczywiście są tylko przyjaciółmi? Do sieci trafiły zdjęcia, które znów mogą namieszać.

Tuż po finale tanecznego show fotoreporterzy przyłapali Julkę i Wojtka na czułościach! Niemal cały czas byli w swoich objęciach - raz to Kucina obejmował ją, a innym razem Żugaj obejmowała jego! Już na pierwszy rzut oka widać, że komfortowo czują się w swoim towarzystwie i są ze sobą naprawdę blisko. Czy zatem naprawdę jest między nimi coś więcej? Do tej pory są to jedynie spekulacje i najpewniej jeszcze długo nimi pozostaną.

Przypominamy również, że wczorajszego wieczora nie tylko bliskość tej dwójki wywołała poruszenie, ale przede wszystkim dramatyczne chwile z udziałem Vanessy Aleksander, do której wezwano karetkę. Po tym, jak dowiedziała się, że to ona i Michał Bartkiewicz wygrywają 15. edycję show, jej samopoczucie znacząco się pogorszyło. Przyczyniły się do tego najprawdopodobniej natłok emocji i leki, które brała po kontuzji. Na szczęście już nocą przerwała milczenie i zwróciła się do sympatyków, dając w ten sposób do zrozumienia, że sytuacja jest opanowana.

