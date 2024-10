Piąty odcinek "Tańca z Gwiazdami" zakończył się iście wzruszająco. W rywalizacji o Kryształową Kulę stanęło jedynie 8 par, które dzisiaj zatańczyły w trio wraz ze swoimi bliskimi. Kto tym razem zachwycił jurorów, a kto znalazł się na dole tabeli wyników? Sprawdźcie!

"Taniec z Gwiazdami": Relacja i wyniki z 5. odcinka!

15. edycja "Tańca z Gwiazdami" trwa w najlepsze, a z programem pożegnały się aż cztery pary! W ubiegłym odcinku głosami widzów i jurorów program opuścił Piotr Świerczewski i Izabela Skierska, a następnie dwie pary przystąpiły do dogrywki. Ostatecznie Natalia Nykiel i Jacek Jeschke dołączyli do byłego piłkarza i pożegnali się z tanecznym show. Z kolei jurorzy zaniemówili po występie Macieja Zakościelnego i Sary Janickiej, którzy zaskoczyli swoim tangiem i zgarnęli 40 punktów! Ku uciesze fanów "Tańca z Gwiazdami" Majka Jeżowska mimo rozległej kontuzji dała radę i zatańczyła walca wiedeńskiego, a dziś zaprezentowała się w ognistej salsie wraz ze swoim synem! Oczy widzów były skierowane również na utalentowaną Vanessę Aleksander, która do piątego odcinka "Tańca z Gwiazdami" zaprosiła swoją mamę! To była prawdziwa petarda!

Piąty odcinek właśnie wystartował, a jako pierwsi weszli na parkiet Filip Bobek i Hanna Żudziewicz, którzy zatańczyli cha-chę razem z przyjaciółką aktora Mają. Jak oceniło ich jury?

Bóg obdarzył nas przyjaciółmi, żeby uzupełnić rodzinę i Ty Maju idealnie uzupełniłaś ten duet — zaczęła Iwona Pavlović.

Ta cha-cha była taka aerobikowo-sportowa, ile sportu w tańcu, ile tańca w sporcie? (...) Ja uważam, że byliście fantastyczni — powiedział Tomasz Wygoda.

Jak was oglądałam to cukier mi podskoczył — zakończyła Ewa Kasprzyk.

Rafał Maserak: 8

Ewa Kasprzyk: 8

Tomasz Wygoda: 7

Iwona Pavlović: 7

Razem:30

Wojciech Olkusnik/East News

Jako kolejni na parkiecie pojawili się Anna-Maria Sieklucka, Michał Kassin oraz brat aktorki Piotr, którzy zaprezentowali walca angielskiego. Czy wzruszyli jurorów do łez?

Zaopiekowałaś się bratem, wprowadziłaś go, i tak było pięknie patrzeć na Was (...) to jest bardzo wzruszające widzieć, jacy jesteście rozłożyści w tych relacjach — powiedziała Iwona Pavlović.

Tańcząc z bratem byłaś bardziej odpowiedzialna niż jak tańczyłaś ze swoim partnerem — dodała Iwona Pavlović.

Harmonia ruchu i płynność jak zatańczył pan z Anną na początku — jestem w wielkim szoku — powiedział Rafał Maserak.

Rafał Maserak: 8

Ewa Kasprzyk: 9

Tomasz Wygoda: 8

Iwona Pavlović: 7

Razem: 32

Wojciech Olkusnik/East News

Następnie na parkiecie zobaczyliśmy hip-hop Macieja Zakościelnego i Sary Janickiej, którym towarzyszył brat aktora Filip. Jak wypadli?

Najważniejsze jest to, że nie byliście jakby bardziej widoczni, niż Sara, ale daliście jej szansę, że ona też była w tym układzie, więc gratuluję — powiedział Rafał Maserak.

To jest niesamowite, jak widać więź między Wami (...) Wydawało mi się, że Maciej z Sarą tworzy naprawdę fajny duet i nic lepszego Wam nie potrzeba. Okazuje się, że trójkącik z Filipem jest jeszcze lepszy — powiedziała Iwona Pavlovic.

Chcielibyśmy tylko dodać, że nie byliśmy w trójkącie — zażartował Maciej Zakościelny.

Wypijmy za braterstwo — zakończyła Ewa Kasprzyk.

Rafał Maserak: 10

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 10

Iwona Pavlović: 10

Razem: 40

Wojciech Olkusnik/East News

Tuż po przerwie mogliśmy podziwiać walca wiedeńskiego Filipa Lato i Julii Suryś, którym towarzyszyła babcia piosenkarza. Nas wzruszyli do łez, a jak oceniło ich jury?

Babcia Teresa, która jest petardą na tej parkiecie. Filip, który jest jeszcze większą petardą i Julia, która jest rakietą — powiedziała Ewa Kasprzyk.

Ja na pewno nie skupię się dzisiaj na technice tańca, bo ja też mam wspomnienia — moja babcia była moją wielką fanką, dzisiaj mnie wspiera z góry i jedyne, czego Ci zazdroszczę, Filipie to, że miałeś możliwość zatańczyć ze swoją babcią na profesjonalnym parkiecie — powiedział Rafał Maserak.

Babcia jest najsilniejszym spoiwem każdej rodziny (...) Między Wami jest przyjaźń i miłość. Ten moment przejścia, kiedy tańczyłeś z Tereską i później wskoczyła Julia... przepiękne to było — powiedziała Iwona Pavlović.

Rafał Maserak: 10

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 9

Iwona Pavlović: 9

Razem: 38

Wojciech Olkusnik/East News

Następnie na parkiecie pojawiła się Julia Żugaj i Wojciech Kucina, którym towarzyszyła siostra influencerki Sonia. Cała trójka zatańczyła salsę.

Macie tyle wdzięku i takiego sprytu jakiegoś (...) że to jest prawdziwe rozdwojenie jaźni. Co dwie Żugajki to nie jedna — powiedziała Ewa Kasprzyk.

Pamiętajcie, że rodzeństwo to przyjaźnie dane w naturze na całe życie (...) Ty nie tańczyłaś na swoje sto procent, żeby zrobić ukłon w stronę swojej siostry, to było naprawdę piękne i wzruszające — powiedziała Iwona Pavlović.

Rafał Maserak: 9

Ewa Kasprzyk: 9

Tomasz Wygoda: 8

Iwona Pavlović: 8

Razem: 34

Wojciech Olkusnik/East News

Następnie mogliśmy liczyć na show w wykonaniu Rafała Zawieruchy i Darii Sytej, w towarzystwie żony Beaty. Cała trójka zaprezentowała rumbę. Jak im poszło?

Kochani, jak powiedziała tu Iwonka ''tu nie ma ściemy'' - miłość zawładnęła tym parkietem — powiedziała Ewa Kasprzyk.

Rafał Ty robisz największe postępy w tym programie i mówię tutaj szczerze. (...) Było namiętność, uczucie i o to chodzi właśnie w rumbie. Było naprawdę fantastycznie — powiedział Rafał Maserak.

Rafał Maserak: 10

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 10

Iwona Pavlović: 10

Razem: 40

Wojciech Olkusnik/East News

Kolejną parą była Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, którym towarzyszyła mama aktorki Renata. Ich cha-cha nas urzekła, a co mieli do powiedzenia jurorzy?

Jezu, jakie to było świetne — powiedział Rafał Maserak.

Vanesso wiesz o tym, że jest jedna miłość na świecie, która nigdy niczego nie oczekuje — to jest miłość mamy i widać tą miłość między wami. (...) Po prostu rewelacja — powiedziała Iwona Pavlović.

Rafał Maserak: 10

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 10

Iwona Pavlović: 10

Razem: 40

Wojciech Olkusnik/East News

Po przerwie na parkiecie zatańczyli Majka Jeżowska i Michał Danilczuk, którym towarzyszył syn wokalistki Wojtek. Jak wyszła im salsa?

Weszłaś tam mocno z nogami, że ja miałem wrażenie, że jestem na koncercie Tiny więc od dziś jesteś naszą Tiną — powiedział Tomasz Wygoda.

Zatańczyłaś w trójkącie, zatańczyłaś oczywiście ze swoim synem i zatańczyłaś jeszcze do swojej piosenki. Wielkie brawa — dodał Rafał Maserak.

To jest niezwykłe, że ten kawałek możecie pokazywać na całym świecie — dodała Ewa Kasprzyk.

Rafał Maserak: 9

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 9

Iwona Pavlović: 9

Razem: 37

Wojciech Olkusnik/East News

Według not jury najwyższą liczbę punktów otrzymali Maciej Zakościelny i Sara Janicka, Rafał Zawierucha i Daria Syta oraz Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz. Natomiast najniższe noty otrzymali Filip Bobek i Hanna Żudziewicz oraz Anna-Maria Sieklucka i Michał Kassin.

Okazuje się, że w tym odcinku nikt nie pożegnał się z program. Cieszycie się z takiego obrotu sytuacji?

