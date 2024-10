Choć Julia Żugaj obecnie poświęca się treningom do "Tańca z Gwiazdami", w jej życiu prywatnym nie brakuje zawirowań. Gwiazda dopiero co rozstała się bowiem z narzeczonym, Maciejem Ejsmontem, o czym byli już partnerzy poinformowali we wspólnym oświadczeniu. Teraz, gdy Julia dawała czadu na parkiecie "TzG", jej były opublikował zaskakujący wpis! Te słowa nie wymagają komentarza.

Nie od dziś wiadomo, że udział w "Tańcu z Gwiazdami" jest dla uczestników i uczestniczek niezwykle wymagający nie tylko pod kątem kondycji fizycznej, ale też w kontekście czasu i energii poświęconych wyczerpującym treningom. Niestety, w tle udziału w show mogą znaleźć się też prywatne zawirowania, które z pewnością nie wpływają pozytywnie na motywację taneczną.

Tak właśnie stało się w przypadku Julii Żugaj, która w trakcie udziału w "Tańcu z Gwiazdami" przekazała, że rozstała się po kilkuletnim związku z narzeczonym. Co ciekawe, podczas ostatniego odcinka tanecznego show jej były był obecny na widowni, jednak ... nie oznaczył profilu gwiazdy na Instagramie! Fani od razu zauważyli ten wymowny gest. Tym razem jednak stało się inaczej i Maciej Ejsmont pokazał, jak ... kibicuje swojej eks przed telewizorem:

Nic dziwnego, że również jurorzy "Tańca z Gwiazdami" byli zachwyceni występem Julii Żugaj i Wojciecha Kuciny i bardzo wysoko ocenili ich tango:

Wygląda na to, że byli partnerzy pozostają w ciepłych relacjach, a Julia Żugaj może liczyć na wsparcie byłego ukochanego - jeśli nie na widowni show Polsatu, to przed telewizorem. Przypomnijmy, że para przekazała, że rozstaje się w dobrych stosunkach:

My do ostatniej chwili staraliśmy się i walczyliśmy o to, żeby to się tak nie skończyło! Więc dlatego też te słowa, które padały w wywiadach, słowa wzajemnego wsparcia nie były nieprawdziwe i ja z pełną szczerością mogę powiedzieć, że mój stosunek do Julii w ogóle się nie zmienił, ja ją wspieram jak tylko mogę. Mój stosunek w ogóle się nie zmienił także, żebyście wiedzieli! Próbowaliśmy, nie udało się i tyle. Trzeba iść dalej i jakoś to życie sobie ułożyć

- komentował były partner Julii.