Co to był za odcinek! Uczestnicy 14. edycji "Tańca z gwiazdami" mają niełatwe zadanie przed kolejnym odcinkiem, ponieważ nowa edycja jest na wyjątkowo wysokim poziomie. Julia Żugaj z pewnością ma ogromne wsparcie nie tylko fanek, ale również partnera, który wspierał ją z widowni. A co działo się za kulisami? Zobaczcie zdjęcia.

Chłopak Juli Żugaj przebije Kevina Mgleja? Oto zdjęcia zza kulis "Tańca z gwiazdami"

Za nami pierwszy odcinek najpopularniejszego show tanecznego Polsatu. Piski i krzyki w trakcie występu Julii Żugaj w "Tańcu z gwiazdami" są dowodem na to, że widzowie mają już swoją faworytkę. Jednak to nie influencerka zgarnęła największą ilość punktów w pierwszym odcinku tylko aktorka Vanessa Aleksander i jej partner Michał Bartkiewicz. Jednak trzeba przyznać, że Julia Żugaj ma naprawdę wyjątkowe wsparcie i to nie tylko swoich fanek "Żugajek", ale również swojego partnera Macieja Ejsmonta. Nie zabrakło go również w studiu "Tańca z Gwiazdami".

