Metamorfozy przeprowadzane przez Maję Sablewską w programie "10 lat młodsza w 10 dni" wiele razy wzbudzały kontrowersje wśród widzów. Uważam, że również i w nowym sezonie może być podobnie. Okazuje się bowiem, że prowadząca program podejmie się metamorfozy bohatera "Chłopaków do wzięcia". Internauci nie ukrywają zaskoczenia!

Zaskoczył mnie udział bohaterów "Chłopaków do wzięcia" w programie Sablewskiej

Maja Sablewska to słynna menadżerka gwiazd, która współpracowała z takimi wokalistkami jak Doda czy Marina Łuczenko. Od 2013 roku została również prowadzącą i dostała własny program "Sablewskiej sposób na modę" na TVN Style. Od tego czasu podjęła się metamorfozy wielu Polek, które zdaniem widzów nie zawsze były udane. Nieraz Mai Sablewskiej dostało się od fanów za stylizację uczestniczek, ale ona zdawała się tym nie przejmować. Menadżerka gwiazd nie tylko tym wywołała burzę w mediach społecznościowych. W jednym z odcinków "10 lat młodsza w 10 dni" Maja Sablewska polecała torbę na ziemniaki, by wyglądać stylowo, a internauci nie pozostawili na niej suchej nitki. W czwartek 14 listopada zadebiutował pierwszy odcinek nowej serii celebrytki, której tytuł został nieco zmieniony. Teraz format nazywa się "10 lat młodsza w 10 dni z Sablewską" i jest emitowany na PolsatCafe.

Maja Sablewska w swoim programie odmieniła życie wielu Polek. W nowej edycji programu celebrytka podejmie się również metamorfozy mężczyzny i to nie byle kogo. W programie ma wziąć udział bohater "Chłopaków do wzięcia", któremu ma towarzyszyć jego siostra. W zwiastunie kolejnego odcinka wyszło na jaw, że już niedługo w programie Sablewkiej zobaczymy Karine i Stefana Koch. Rodzeństwo zyskało sporą popularność po programie i prowadzą nawet własny kanał na YouTubie pod nazwą "Samie1251", a ich filmiki mają oglądalność od kilku do kilkudziesięciu tysięcy. Na swoim kanale pokazują, jak wygląd ich życie i dzielą się nagraniami z różnych podróży.

Internauci nie są do końca przekonani co do udziału Kariny i Stefana w programie Sablewskiej. Jedni twierdzą, że metamorfoza i tak nie zostanie utrzymana, a drudzy, że biorą udział w programie tylko dla oglądalności.

Ta odmiana to tylko na chwilę, później powrócą do dawnych siebie

Mają parcie, byle gdzie , byle jak, byle zaistnieć

Czego to się nie chwycą żeby była oglądalność, porażka — piszą internauci na grupie poświęconej programowi ''Chłopaki do wzięcia''.

A wy jesteście ciekawie metamorfozy Stefana z "Chłopaków do wzięcia"?

