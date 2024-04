"10 lat młodsza w 10 dni" to program Mai Sablewskiej, który w końcu powrócił na antenę. Jednak internauci nie zawsze są zachwyceni metamorfozami, które proponuje prowadząca. O co poszło tym razem? Zobaczcie sami!

Maja Sablewska jest po raz kolejny gospodynią programu "10 lat młodsza w 10 dni", który skupia się na przemianach kobiet. Celebrytka dobiera odpowiednie dla uczestniczek ubrania, proponuje zmianę fryzury, a całą metamorfozę dopełnia makijaż. Uczestniczki tego formatu są zazwyczaj zachwycone ze swojej przemiany i nie mogą uwierzyć, że to właśnie siebie widzą w lustrze. Widzowie czasami jednak mają odmienne zdanie na ten temat.

Jesteśmy po pierwszym odcinku nowego sezonu "10 lat młodsza w 10 dni", w którym udział odważyły się wziąć dwie uczestniczki- Kasia i Agnieszka. Pierwsza kobieta przeszła spektakularną metamorfozę, ponieważ przefarbowano jej włosy na jasny blond, natomiast stylizacja pani Agnieszki wzbudziła naprawdę ogromne emocje wśród fanów. Fani mieli zastrzeżenia co do fryzury oraz stroju, który wybrała dla uczestniczki Maja Sablewska i nie omieszkali tego wytknąć prowadzącej show.

Dla mnie to kolejna katastrofa. Nie taka kiecka, jak z wyższej siostry. Nie taka fryzura - jakby piorun w miotłę walnął. Nie takie buty - kropki i jeszcze kokarda. Nie, nie, nie

Nie,nie no nie, przeważnie się udaje, ale to KATASTROFA

Pani Agnieszka w finałowym momencie miała na sobie czarną sukienkę z kryształkami, a do tego srebrną torebkę i buty na obcasie w groszki. Sama uczestniczka była zachwycona swoją przemianą:

Byłam przekonana, że to kopciuszek idzie na bal, teraz super laska idzie na imprezę(...)Talię mam, zobacz... tu się dzieje wszystko niż ja to robiłam do tej pory-dbałam o gładkie, proste włosy, a tu jest nieład, który mi się bardzo podoba!

- zachwycała się uczestniczka.