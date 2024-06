Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" po rozstaniu z Gosią zaczął już nowe życie i nie ukrywa, że jest szczęśliwy. Uczestnik hitu Polsatu ma czas na nowe pasje, ale mimo wszystko brakuje mu partnerki. Jarek już myśli o nowej relacji, ale teraz ma jasno określone wymagania...

Reklama

Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" zaskoczył wyznaniem o idealnej partnerce

Rozstanie Gosi i Jarka z programu "Chłopaki do wzięcia" odbiło się w mediach szerokim echem. Uczestnik nie ukrywał, że jego małżeństwo było dalekie od ideału i mocno zraził się do kobiet, które myślą głównie o zakupach i pieniądzach. Jarek wyznał szczerze, że żona traktowała go głównie jak bankomat. Nie oznacza to jednak, że uczestnik nie szuka już miłości. Okazuje się, że Jarek z "Chłopaków do wzięcia" marzy o partnerce, ale ma teraz jasno sprecyzowane wymagania...

Chłopaki do wzięcia/PolsatPlay

Uczestnik serialu dokumentalnego przyznał, że wygląd nie jest dla niego najważniejszy. Za to wymienia kilka cech, które są dla niego priorytetowe. Jarek z "Chłopaków do wzięcia" chciałby, aby jego wybranka była ciepłą, empatyczną kobietą, która lubi spacery i akceptuje jego nowe hobby, jakim jest nagrywanie filmików na YouTube'a.

Chłopaki do wzięcia/PolsatPlay

Reklama

Sądzicie, że Jarek szybko znajdzie wymarzoną partnerkę? Ostatnio pochwalił się, że założył zespół...