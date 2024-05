Internauci byli mocno zaskoczeni rozstaniem Jarusia i Gosi z "Chłopaków do wzięcia" i bardzo martwili się o stan uczestnika show. Okazuje się jednak, że bohater popularnego dokumentu ma się dobrze i prężnie działa w mediach społecznościowych. Teraz okazuje się nawet, że mężczyzna razem ze swoim przyjacielem założyli zespół, w którym rapują o kobietach.

Reklama

Jarek z "Chłopaków do wzięcia" założył zespół po rozstaniu

Jaruś to bohater "Chłopaków do wzięcia", który zdobył sympatię widzów swoją skromnością. Uczestnik show opowiadał w programie, że poszukuje dziewczyny, a z czasem udało mu się ją znaleźć i nawet wzięli ślub przed kamerami. Niestety ich związek się zakończył i Jaruś postanowił wyprowadzić się od żony. Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" jednak nie rozpacza już po rozstaniu i wciąż działa w mediach społecznościowych. Mężczyzna nagrywa filmiki, na których zdradza, jakiej dziewczyny szuka, pokazuje jak gotuje, a nawet śpiewa. W tym wszystkim wspiera go przyjaciel Tomek.

Chłopaki do wzięcia/PolsatPlay

Na TikToku, a dokładnie na profilu przyjaciela Jarusia pojawił się nowy filmik, na którym mężczyźni rapują. Tomek jest przyjacielem uczestnika show, który pomógł mu stanąć na nogi po rozstaniu z żoną, a teraz panowie razem chętnie nagrywają nowe filmiki publikowane w mediach społecznościowych.

Ja wiem, że tylko czasem są upadki i wzloty. Dziewczyny to tylko kłopoty — rapuje Jaruś.

Wygląda na to, że duet Jarusia i Tomka jest bardzo lubiany przez internautów, którzy cenią sobie ich energię. Jak myślicie, czym nas jeszcze zaskoczą mężczyźni?

Fajnie się was ogląda jest moc

Super chłopaki tak trzymać. Pozdrawiam

Legancko chłopaki — piszą internauci.

Reklama

Zobacz także: Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" znalazł nową pracę. Nie uwierzycie, czym będzie się zajmował

Zobacz także