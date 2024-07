Jaruś i Gosia z "Chłopaków do wzięcia" przetrwali kryzys w swoim małżeństwie i znów budują wspólną przyszłość. Uczestnik show wciąż utrzymuje kontakt ze swoimi fanami i pokazuje, co u niego słychać. Mężczyzna bardzo dba o żonę, a internauci są zachwyceni jego kulinarnymi umiejętnościami.

Tak Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" dba o żonę

Program "Chłopaki do wzięcia" przedstawia samotnych mężczyzn szukających miłości. Jaruś to jeden z ulubionych bohaterów serialu dokumentalnego i choć długo szukał "tej jedynej" to w końcu mu się to udało. Uczestnik show ożenił się z Gosią, ale z czasem w ich małżeństwie pojawił się kryzys, który doprowadził do chwilowego rozstania. Na szczęście Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" wrócił do żony i znowu budują szczęśliwy związek. Mężczyzna bardzo dba o żonę, a swoimi umiejętnościami chwali się w mediach społecznościowych.

Chłopaki do wzięcia/Polsat Play

Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" chętnie nagrywa filmiki dla swoich fanów, przed którymi popisuje się swoimi kulinarnymi umiejętności. Uczestnik show nagrał, jak gotuje zupę pomidorową — jego ukochana na pewno musi być zachwycona.

Gotuje się zupka pomidorowa na kaczuszce. Smaczna i idealna. Fajna zupka będzie pomidorowa, gotuje się — powiedział Jaruś.

Fani Jarusia mocno trzymają kciuki za niego i jego żonę. Pod nagraniami mężczyzny zawsze pojawia się wiele ciepłych słów od internautów.

Aż mi ślinka pociekła. Na kaczuszkę Jaruś musisz dać mi przepis

Uuuu to jest wykonawca profesjonalny. Nie byle jaki

Bardzo smaczna, idealna. Smacznego Jarku — piszą internauci.

