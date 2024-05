Widzowie "Chłopaków do wzięcia" dopiero co dowiedzieli się o rozstaniu Gosi i Jarusia, a tymczasem okazuje się, że mężczyzna już opublikował nowe nagranie w serwisie YouTube. Jarek z "Chłopaków do wzięcia" już nie rozpacza po rozstaniu? Na nagraniu widać, że jest w dobrym nastroju, a nawet śpiewa. Internauci piszą wprost:

Wrócił w wielkim stylu piszą fani Jarusia z 'Chłopaków do wzięcia'

Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" już nie rozpacza po rozstaniu

"Chłopaki do wzięcia" są jednym z seriali dokumentalnych, który cieszy się ogromną popularnością i powstało już nawet 25 sezonów. W ostatnim czasie o programie jest głośno za sprawą rozstania Gosi i Jarusia. Internauci już od dawna spekulowali, że para przechodzi kryzys, a teraz te doniesienia potwierdził przyjaciel Jarka, który na ich wspólnym nagraniu na TikToku poinformował, że to koniec małżeństwa Jarka. Na jaw wychodzą kolejne zaskakujące fakty, a tymczasem Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" opublikował nowe nagranie w serwisie YouTube i wygląda na to, że miło spędza czas po rozstaniu, śpiewając znany utwór "Cyganeczka Zosia".

Fani programu "Chłopaki do wzięcia" nie kryją radości, że Jarek nie rozpacza, ale wrócił do śpiewania:

Jarek jak powrócił, to z przytupem

Widzę, że Jarosław się dobrze bawi, a już się bałam, że ma depresje po separacji z małżonką

Mistrz wrócił w wielkim stylu

Okazuje się, że w związku pary już dawno nie było sielanki, a nawet Gosia w programie mówiła wprost, że ich relacja bardzo się zmieniła i para nawet rzadko ze sobą rozmawia. Co więcej, kobieta podkreślała, że na początku mężczyzna ją rozpieszczał i kupował prezenty, ale z biegiem czasu to się zmieniło.

Jak wzięliśmy ślub, to było fajnie, przytulił, pocałował, kupił kolczyki, pierścionek, rozmawialiśmy. A teraz? No mało rozmawia mówiła Gosia w programie 'Chłopaki do wzięcia'

Z kolei Tomek, przyjaciel Jarka podkreślił w nagraniu, w którym informował o rozstaniu pary, że Gosia miała zrobić z męża skarbonkę:

Powiem wam tylko tyle: z Jarka sobie zrobili skarbonkę, tylko się liczyła kasa dla nich, a Jarek miał ciągle za wszystko płacić.

Spodziewaliście się, że Gosia i Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" rozstaną się? Teraz uczestnik hitu Polsatu znów jest singlem.