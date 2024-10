Program "Chłopaki do wzięcia" cieszy się sporą popularnością. Wielu jego bohaterów do tej pory wzbudza ogromne emicje, choć nowi uczestnicy również wywołują wiele kontrowersji. W 2021 roku do produkcji dołączył Trytol, który w programie opowiedział o traumatycznej sytuacji ze swoją byłą dziewczyną. Teraz uczestnik show oznajmił, że zakwalifikował się do "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Myślicie, że ekspertkom uda się znaleźć dla niego żonę?

Trytol z "Chłopaków do wzięcia" wystąpi w "Ślubie od pierwszego wejrzenia"?

Od 2012 roku serial dokumentalny "Chłopaki do wzięcia" cieszy się sporą popularnością, a to za sprawą jego bohaterów. Widzowie uwielbiają śledzić życie samotnych mężczyzn żyjących na polskich wsiach i szukających drugich połówek. Ich historie wzbudzają wiele emocji, a niektórzy z nich zostali nawet gwiazdami, mowa m.in. o Jarusiu, Bandziorku czy Szczenie. W ciągu tych ostatnich lat do serialu dołączyło sporo nowych singli, którzy chętnie opowiadają swoje historie związane z poszukiwaniami drugiej połówki. W 2021 roku do produkcji dołączył Piotrek znany jako "Trytol", który opowiedział o tym, jak zdradziła go ukochana z kumplem jego siostry.

Uczestnik show chętnie wykorzystuje swoją popularność i nagrywa filmiki na Tiktok'a, którego śledzi już ponad 10 tysięcy osób. "Trytol" stara się regularnie wrzucać humorystyczne filmiki z życia codziennego, które mają nawet po kilkaset wyświetleń. Ostatnio zorganizował na swoim profilu live'a, podczas którego zdradził, że ma w planach pojawić się w "Ślubie od pierwszego wejrzenia"! Trytol miał przekazać, że został nawet już zakwalifikowany do programu. Nie da się ukryć, że byłoby to niemałym zaskoczeniem dla fanów obu formatów.

Obecnie trwa 10. edycja kontrowersyjnego eksperymentu TVN, która cieszy się ogromną popularnością. Jak na razie, wszystko wskazuje na to, że tylko Agnieszka i Damian mają szansę pozostać w małżeństwie, choć uczestnicy show nieraz pokazali, że potrafią zaskoczyć.

W "Chłopakach do wzięcia" Trytol dał się poznać jako wierny fan muzyki disco-polo, który z pasji kolekcjonuje autografy znanych muzyków. Mężczyzna marzy, by poznać swoją drugą połówkę, ale niestety mu to nie wychodzi. Być może udział w kolejnym programie o charakterze matrymonialnym mu w tym pomoże. Wielu uczestnikom kontrowersyjnego eksperymentu TVN nie udaje znaleźć się drugiej połówki, ale i tak dobrze wspominają program. Ostatnio Krzysztof z 9. edycji "ŚOPW" oznajmił, że chce pojawić się w kolejnej edycji i wysłał już nawet swoje zgłoszenie. Wygląda na to, że mężczyzna pokłada wielkie nadzieje w eksperymencie i nie ma zamiaru się poddać. Trzymamy mocno kciuki za obu panów!

